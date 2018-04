Paco López: «Una vez más hemos tenido el premio a la fe y al esfuerzo» Paco López da instrucciones durante el partido. / juanjo monzó El técnico admite la mala primera parte: «No sé qué pudo influir. Hemos corregido cosas en el descanso y por fortuna nos ha salido bien» R. D. VALENCIA. Viernes, 20 abril 2018, 00:38

«No sé lo que he sentido, pero todo han sido emociones positivas». Así relató Paco López cómo vivió el gol de Boateng que acerca al Levante a la permanencia. «Sobre todo he pensado en el año de sufrimiento que llevan estos futbolistas y en que una vez más hemos tenido el premio a la fe. Podemos jugar mejor o peor como ha pasado en la primera parte. Lo que no se puede negar a este equipo es ese creer y el esfuerzo máximo hasta el final», indicó el entrenador de Silla, que puntualizó: «Estoy muy contento, pero todavía quedan 15 puntos y hay que luchar».

El entrenador valenciano calificó el de anoche como un partido «emocionalmente difícil de encarar». Lo comparó con el de Las Palmas y aludió al horario: «Domingo por la mañana la gente puede venir al estadio con sus hijos». También citó la presión por la trascendencia del choque y la situación del Málaga, que si perdía descendía matemáticamente. «No se si puede haber influido. La realidad es que no hemos entrado bien en juego. Ha habido varios aspectos que no me han gustado. En el descanso hemos corregido cosas y afortunadamente ha salido bien», señaló Paco López.

Sobre Cabaco, confirmó que lo cambió por molestias en la rodilla y expresó su confianza en que no sufra una lesión grave. «El primero que cree soy yo. A partir de mañana (por hoy) ya trabajamos para el partido del Athletic», concluyó.