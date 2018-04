Fútbol | Levante UD Paco López: «Pase lo que pase ante el Málaga no será definitivo» El entrenador del Levante está convencido de que su rival «saldrá a competir» EFE VALENCIA Miércoles, 18 abril 2018, 13:32

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este miércoles que cualquiera que sea el resultado del partido del próximo jueves en el Ciutat de València ante el Málaga ''no será definitivo'' en su lucha por la permanencia en Primera división y destacó la importancia de que dependen de ellos mismos.

''Ya lo dije antes del partido ante Las Palmas y lo dije tras ganar. Estábamos muy contentos y había que celebrar la victoria como tal, pero no era para celebrar absolutamente nada. Pase lo que pase no será nada definitivo'', dijo Paco López tras el entrenamiento del equipo.

El entrenador valenciano reconoció que vio el partido del pasado martes del Deportivo de la Coruña, que acabó con empate a cero, pero desveló que no se puso nervioso porque insistió en que está tranquilo porque dependen de sus propios resultados.

''Estoy tan mentalizado de que dependemos de nosotros que ni me puse nervioso durante el partido. Mi foco está en nuestro trabajo, en hacerlo bien y cada vez el objetivo está mas cerca pero las matemáticas nos dicen que queda todavía y nos va a seguir quedando'', indicó el técnico valenciano.

''Para que no haya vaivenes emocionales he tratado que los futbolistas lo tengan claro. No podemos hacer nada respecto a los rivales, podemos mejorar y nos tenemos que centrar en eso'', insistió.

El técnico del Levante, que adelantó que Antonio Luna y Emmanuel Boateng están recuperados para jugar ante el Málaga, explicó que espera un Málaga ''que va a competir'' ya que todavía no está descendido matemáticamente.

''Ahora mismo es la realidad pero las matemáticas todavía están ahí. Hasta que no se cierran las cosas, mientras haya posibilidad es como todo. Espero un Málaga que va a competir, lo tiene difícil pero no está descendido. Querrá competir'', manifestó.

''Al final el Málaga es un equipo con virtudes. La clasificación dice que están donde están, pero tiene muchos recursos ofensivos y con gran variedad en ataque. Ha perdido partidos que podía haber ganado. Será un partido intenso, duro y tendremos que hacer cosas bien para ganar'', agregó.

Además, el entrenador del Levante evitó la polémica por la alineación que planteó el Sevilla en Coruña al reservar a algunos jugadores para la final de Copa del Rey que jugará este próximo sábado contra el Barcelona en Madrid.

''Hay que decirlo cuando sale el calendario, quejarse no merece la pena por lo que no se puede modificar. Yo no voy a hablar. Cuando alguien no está de acuerdo en algo, hay unos plazos para decirlo. Hay que convivir con lo que hay'', finalizó.