Paco López: «Ganar al Barça sería histórico»

Paco López no puede borrar su sonrisa. Está entusiasmado. Sus brillantes números desde que aterrizó en el banquillo del Levante han tenido recompensa en forma de renovación. El entrenador valenciano ha ampliado su contrato hasta junio de 2019 con otra temporada opcional en caso de permanencia. «Estoy muy feliz y con muchísima ilusión. Estoy donde quería estar», ha asegurado el de Silla.

El preparador granota, quien ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de la mujer de Paco Fenollosa, presidente de honor del Levante, afronta un atractivo partido contra el Barcelona. Paco López ha admitido que sus futbolistas harán el pasillo de honor al conjunto de Ernesto Valverde, que ya se ha proclamado campeón de Liga: «Es un protocolo que se ha seguido desde hace años. Se lo merece».

El Levante tratará de alargar su extraordinaria racha en el Ciutat de València. «Sería histórico ganar al Barça. No va a ser sencillo, pero la idea es competir bien y que el equipo siga mostrando esa identidad. Es uno de los retos más difíciles que nos podemos encontrar. El equipo va a demostrar en el campo esos valores que hemos ido construyendo durante dos meses», ha avisado Paco López, quien introducirá algunas modificaciones en el once titular con tal de repartir minutos. No descarta dar una oportunidad a Koke Vegas o Iván Villar bajo los palos en las dos jornadas restantes.