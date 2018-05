Paco López, el elegido De celebración. La plantilla azulgrana y el cuerpo técnico se reunió ayer para comer y festejar la permanencia. / levante ud La dirección deportiva del Levante apuesta por el de Silla para la próxima temporada ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:37

La decisión está tomada. La dirección deportiva del Levante, encabezada por Tito y pendiente de la salida de Carmelo del Pozo, apuesta firmemente por la continuidad de Paco López al frente de la primera plantilla. La capacidad del entrenador de Silla para liderar el equipo en un momento crítico ha convencido tanto en la cúpula como en el vestuario. Sus números son incontestables y ha dado al equipo una personalidad cautivadora. Ha roto todos los pronósticos rubricando la permanencia matemática con cuatro jornadas de antelación. Unas circunstancias que permiten poner en marcha el nuevo proyecto, en el que técnico valenciano tiene un lugar reservado.

La continuidad de Paco López será uno de los temas que se abordará hoy durante la reunión del consejo de administración. La directiva del Levante, que se verá las caras por primera vez después de la destitución de Juan Ramón López Muñiz, se había citado a las cinco de la tarde, pero finalmente el cónclave se ha adelantado a las 14 horas. En un principio, sólo se iba a tratar asuntos económicos y relacionados con la ciudad deportiva de Nazaret. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado, sobre todo por la oferta recibida por Carmelo del Pozo para marcharse al Deportivo.

Cuando se despidió a Muñiz, el consejo de administración se emplazó a final de temporada para hacer balance de la planificación deportiva, que había despertado numerosas dudas por el rendimiento de ciertos fichajes. No obstante, la reacción del equipo durante los dos últimos meses ha rebajado sensiblemente la tensión. Hoy, teniendo en cuenta que Carmelo está muy cerca de Riazor, se debatirá sobre Tito. Todo apunta a que se mantendrá la confianza en el de Benidorm.

Precisamente, Tito ya ha trasladado al presidente azulgrana, Quico Catalán, su plan para el próximo curso. Y consiste en mantener a Paco López en el banquillo. El valenciano, quien comenzó la presente temporada como entrenador del Atlético Levante en Tercera División, tomó las riendas de la primera plantilla el 4 de marzo. No tenía experiencia en la máxima categoría, pero ha aprovechado al máximo su oportunidad.

Paco López aceptó el reto de salvar el Levante, que acariciaba la zona de descenso y arrastraba 15 jornadas sin conocer la victoria. El de Silla cambió la cara de los futbolistas, que están ofreciendo su mejor versión durante las últimas jornadas.

Desde su llegada, el Levante ha sumado 19 de los 24 puntos posibles. Teniendo en cuenta los números cosechados durante las ocho últimas jornadas, el conjunto azulgrana se erige en el segundo mejor equipo de la máxima categoría, sólo por detrás del Betis. Los verdiblancos han logrado 22. El Barcelona y el Madrid acumulan 17, aunque aún deben disputar un partido aplazado.

Paco López tiene contrato con el filial hasta el 30 de junio de 2019. Siempre que el consejo de administración dé el visto bueno a la idea de Tito, el Levante ofrecerá al técnico un nuevo compromiso con el primer equipo. Según los planteamientos realizados, el vínculo puede ser de una temporada con opción a otra en caso de permanencia.

El juicio con Muñiz tardará

El de Silla tomó el relevo de un Muñiz que no lograba enderezar el rumbo del equipo. El Levante optó por destituir al asturiano y se abrió un conflicto. La entidad de Orriols le ofreció los emolumentos de la presente temporada como finiquito, pero el gijonés reclama el salario correspondiente a este curso y al próximo. Y es que el pasado verano renovó hasta 2019. No han llegado a un acuerdo y el acto de conciliación resultó infructuoso. Entonces el entrenador presentó la pertinente demanda y, salvo que las partes cedan en los próximos meses, habrá juicio. Las previsiones indican que no se celebrará hasta el próximo año.