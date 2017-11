Oier admite su «sorpresa» por ser titular en Las Palmas Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:18

Nadie esperaba el cambio que tenía preparado Muñiz en la portería en Las Palmas. Ni siquiera Oier Olazabal, que debutó como titular el domingo. «Fue una sorpresa jugar, Raúl lo estaba haciendo bien y no me lo esperaba. El entrenador me lo comunicó a mediodía. Yo entreno bien y estoy preparado pero es cierto que Raúl estaba bien. Igual la dinámica del equipo no era buena y el entrenador quiso hacer un cambio en la portería porque los tres porteros entrenamos bien», aseguró ayer. «El entrenador confía en los tres y me dijo que es un cambio, que no sabe lo que pasará el sábado ni la semana que viene, que todos podemos tener una oportunidad».