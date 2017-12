Muñiz: «No valoramos la salida de Raúl»

Raúl Fernández perdió la titularidad en el Levante hace tres jornadas y, precisamente, figura en la agenda del Athletic como una de las opciones en caso de que Kepa se marche al Real Madrid en el mercado de invierno. Una situación conocida en el club, aunque Juan Ramón López Muñiz ha sido tajante esta mañana en la ciudad deportiva de Buñol. El entrenador granota no piensa en desprenderse del guardameta bilbaíno.

"Nosotros no valoramos nunca la salida de Raúl. Ni se valoró hace un mes ni se va a valorar en el mes siguiente. Si me preguntan a mí, no hay ninguna posibilidad. Me encanta que estén equipos interesados en él, pero es un portero que tiene contrato con el Levante y nosotros contamos con él durante toda la temporada. Es un portero que hizo muy buenos partidos y ahora le está tocando participar a otro compañero porque consideramos oportuno esa situación. Pero en cualquier momento puede jugar otra vez y tiene que dar un buen nivel, el que estaba dando hasta este momento", ha explicado Muñiz.

Todo apunta a que Oier Olazábal continuará bajo los palos el domingo contra el Athletic. El Levante intentará reencontrarse con la victoria en Orriols después de más de dos meses. "La necesidad es llegar a 40 puntos. Sabemos lo que significa cada partido, sumar de tres en tres y de la dificultad. No es una cosa que tengamos como un lastre. Intentaremos hacer un buen partido para satisfacer a nuestra afición, sumar los tres puntos y estar satisfechos con nosotros mismos. Y a partir de ahí, seguir subiendo. No nos tenemos que parar a pensar dónde conseguimos los puntos. Simplemente conseguirlos", ha señalado el tecnico, consciente de la importancia de superar al conjunto vasco.

"Ahora mismo tenemos un bagaje de puntos bueno para la altura de temporada a la que estamos y sabemos que sumar tres puntos te da un ascenso en la clasificación importante por la igualdad que hay en la zona media", ha concluido Muñiz.