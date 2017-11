Muñiz quiere enchufar al Ciutat Muñiz, ayer hablando con Campaña en Buñol. / jesús signes El técnico del Levante pide que la grada anime más para que el equipo mejore«Necesitamos que el campo reme a favor, que los jugadores se sientan queridos, el apoyo es vital», expresa el entrenador granota JOSÉ MOLINS VALENCIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:58

30 de septiembre. Rober Pier cede un balón al portero, con 0-1 en el Levante-Alavés y el Ciutat silba al equipo. Algo parecido ocurrió en el encuentro ante el Getafe, con empate en el marcador. El pasado domingo, Ipurua no dejó de animar al Eibar, lo que resultó clave para que el equipo granota dejase escapar un 0-2. Tres ejemplos que ayer hicieron que Muñiz enviase un mensaje claro. Como pocas veces lo hace públicamente. El técnico quiere enchufar a la afición levantinista para que les ayude a ganar partidos y destierre el nerviosismo de las últimas jornadas.

Hace un mes y medio que el Levante no gana pero el técnico confía en su equipo. «En el vestuario hay una tranquilidad muy grande porque tenemos claro el objetivo. Desde fuera necesitamos que la gente lo vea igual, que el campo reme a favor. Hay momentos que todo sale mejor o peor, pero estamos bien clasificados. No es falta de ambición, todos queremos estar en Europa, pero es la realidad, donde podemos llegar. Que el equipo note a la afición y se sienta querido», expuso. Muñiz incidió: «En los momentos malos te saca la afición, sin ese ánimo se vuelve una situación difícil y es más complicado. Pido el máximo apoyo a la afición porque lo vamos a necesitar». El asturiano sabe que en la lucha por la permanencia los puntos en casa son la base fundamental. «Tenemos que ofrecerle lo máximo a la grada, que la gente no tema que nos vamos a dejar la última gota de sudor. Pero que nos entienda cuando no estemos a un buen nivel. El apoyo de la gente es vital. Llegar al minuto 60 y tener el apoyo a los equipos los levanta, todo el mundo lo nota y los rivales también». Mensaje claro para que se ponga en práctica en el Ciutat.

Pese a llevar ya cinco jornadas sin ganar, Muñiz destacó las buenas sensaciones del equipo y la trascendencia de los tres empates consecutivos. «Le damos mucha importancia a todos los puntos, tenemos que saber que va a ser duro, cada domingo conseguir puntos es importante, un punto no hay que despreciarlo, no entendemos esa ansiedad, vamos a sufrir y tener que trabajar mucho, los rivales son mucho mejores este año y conseguir el objetivo es mucho mas difícil», indicó.

Además, el técnico se mostró satisfecho por el fichaje de Enes Unal, que debutará mañana: «Tenemos la suerte de poder disfrutarlo, esperemos que el domingo nos eche una mano». Tras el entrenamiento de esta mañana el asturiano dará la convocatoria ante el Girona, al que Muñiz espera en su plenitud tras su victoria contra el Real Madrid.