Muñiz: «No podemos dar bandazos por perder contra el Atlético»
Lunes, 27 noviembre 2017, 13:02

Vuelve la Copa del Rey en el partido de vuelta de dieciseisavos de final mañana contra el Girona, en el que el Levante defenderá la renta de 0-2. El entrenador dará minutos a los jugadores menos habituales y contará con algunos canteranos en la convocatoria que de mañana. El equipo trata de recuperarse mentalmente de la dura derrota sufrida contra el Atlético el pasado sábado. “Nosotros sabemos muy claro lo que son nuestros objetivos. Por medio no podemos andar con bandazos por perder contra el Atlético de Madrid. Todos tienen que tener minutos. Estos partidos de Copa nos pueden venir bien”, ha indicado Juan Ramón López Muñiz.

El técnico no cree que el equipo esté pasando un bache de juego y sensaciones, pese a la imagen del otro día. “Esperamos afrontar el partido con buen nivel. Los jugadores están trabajando muy bien. Tenemos un buen resultado y a partir de ahí no creo que deban surgir dudas. Todavía no veo la situación difícil cuando entrenamos, cuando jugamos. Hicimos una buena primera parte, sesenta minutos muy buenos. El equipo lo trabajó bien y enfrente nos encontramos el mejor Atlético de Madrid de la temporada. No nos vamos a parar a mirar lo que ya ha pasado”, ha manifestado el asturiano.

Habrá muchas novedades en el once titular de mañana y podría debutar Langerak en la portería, que aún no ha disputado un solo minuto como azulgrana. Los más cargados de minutos, como Chema o Campaña seguramente se quedarán sin convocar, además de Ivi, que tiene molestias, mientras que para otros como Nano o Cabaco supondrá un buen momento para coger ritmo y confianza.