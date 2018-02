Muñiz: «¿Si la plantilla es mejor que antes del mercado? A día de hoy no lo sé»

Después de un cierre de mercado frenético, con la llegada de Pazzini, Sadiku y Rochina, el Levante UD afronta el nuevo tramo de la temporada con la necesidad de mejorar los resultados. Después de que se cayeran las primeras opciones para reforzar el ataque, el club azulgrana ha acabando pescando a futbolistas que generan cierta inquietud por su estado de forma. El entrenador granota, Juan Ramón López Muñiz, se muestra expectante.

Pazzini es el que ha aterrizado con más ritmo. "¿Si la plantilla es mejor ahora que antes del mercado? A día de hoy no lo sé. Eso es una valoración que habrá que hacer cuando pase más tiempo y sobre todo en mayo", ha comentado el técnico, quien evitó realizar una análisis exhaustivo de los últimos fichajes.

"Es muy pronto para hacer una valoración. Hay que esperar para ver el resultado. Hay que ver ese proceso de adaptación. Necesitamos gente que ayude desde ya porque este segundo tramo de la temporada es muy cortito. El tren está en marcha y tienen que engancharse. Necesitamos gente que ayude con la mayor brevedad posible. Hay que hacer que las incorporaciones se adapten lo más pronto posible", ha comentado Muñiz, consciente de que Rochina y Sadiku llevan un largo periodo sin competir debido al parón invernal en sus respectivas ligas: "Claro que me preocupa eso".

El caso de Rochina es más delicado debido a los impagos que ha sufrido en el Rubin Kazan: "He hablado con él esta mañana y me ha dicho que el último entrenamiento con el equipo que ha hecho fue el 9 de diciembre. Y eso es mucho tiempo. Desde entonces ha estado trabajando aparte".

El Levante trató sin éxito de fichar a Koné, Rémy y Rubén Castro. "No es momento de echar la mirada atrás ni de valorar situaciones que no fueron. Sería perder el tiempo". Finalmente, el club granota no ha reforzado el eje de la zaga: "No vale la pena mirar atrás. Tenemos buenos centrales y sé que van a dar buen rendimiento".

Quien salvo sorpresa no debutará ante el Real Madrid es Fahad. "Es prematuro hablar de alguien que se incorporó el martes. Viene de otra liga, otro país, otro ritmo, no se puede comunicar casi... Todavía tiene que adaptarse mucho. Hay que ver cuando pasen una o dos semanas", ha avisado Muñiz.