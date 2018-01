Fútbol | Levante UD Muñiz necesita un delantero: «Yo ya he decido no preguntar. Mi opinión está dada» Muñiz, entrenador del Levante UD. / I. M. «Todos somos conscientes de lo que hace falta. Intentarán hacerlo rápido y de la mejor manera posible», afirma el técnico del Levante ALBERTO MARTÍNEZ Valencia Miércoles, 10 enero 2018, 14:33

Juan Ramón López Muñiz espera con urgencia un delantero. El fichaje de un ariete se presenta como una necesidad para el entrenador del Levante, pero el mercado de invierno avanza sin que el club haya conseguido el ansiado refuerzo. Hay inquietud. Y el técnico azulgrana, a la espera de acontecimientos, opta por mantenerse al margen de las negociaciones. Deja el asunto en manos de la dirección deportiva, comandada por Tito y Carmelo del Pozo.

"Yo ya he decidido no preguntar. Lo que tenemos que hacer es estar lo mejor preparados para competir los que estamos ahora mismo en el vestuario. Estamos todos con los brazos abiertos para acoger a un jugador que nos ayude a conseguir el objetivo, pero no voy a perder mucho más tiempo en esas situaciones. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo y del resto ya nos dirán. No tengo consciencia de que haya nada nuevo, ni nada más cerca, ni algo que pueda ser inminente. Nuestro trabajo es sacarle el mayor rendimiento posible a los jugadores que están disponibles ahora en la plantilla y olvidarnos de todo lo que pueda pasar de aquí a unos días. Y si no pasa nada, nosotros somos capaces de sacar esto adelante sin ningún problema", ha comentado Muñiz tras el entrenamiento de esta mañana en Buñol.

El técnico ha trasladado en varias ocasiones su postura a Tito, quien maneja diferentes alternativas para reforzar la delantera. Sin embargo, por ahora no hay ninguna negociación avanzada. "Esa misión no es mía. Es de otros despachos, de otras personas. Son cosas que nos pueden afectar, pero yo no lo puedo solucionar. Yo doy mi opinión. Mi opinión está dada desde hace bastante tiempo y volví a dar mi opinión, pero no puedes dar tu opinión continuamente. Todos somos conscientes de lo que hace falta, pero no sólo por mejorar o no mejorar, sino por número. Pero yo no sé la facilidad que puede haber para incorporar o no incorporar a un jugador. Yo sé que los que están trabajando en ello lo están haciendo duramente. Ellos saben lo que pienso y a partir de ahí intentarán hacerlo rápido y de la mejor manera posible. Y si no puede ser, no pasa nada. Yo ya estoy mentalizado de que los que estamos lo sacamos adelante sin ningún problema", ha añadido Muñiz.