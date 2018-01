Muñiz: «¿Inquieto? Necesitamos un delantero, pero por lo que me traslada el club va a haber fichajes» 02:23 Tito dialoga con Muñiz, hoy en el entrenamiento. / LP El técnico pide el apoyo de la afición del Levante ante el Celta y desvela que Roger apunta al Villarreal MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Sábado, 13 enero 2018, 14:15

“¿Koné? No sé nada, vosotros sabéis más que yo”, ha indicado Juan Ramón López Muñiz cuando se le ha preguntado sobre la posible llegada del atacante africano. El entrenador del Levante ha reiterado en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta que el equipo necesita un ‘9’. Lo ha hecho manteniendo su discurso: “¿Si estoy inquieto? No, porque el club me transmite que tiene la intención de fichar y de que va a fichar. Ya he comentado que por cuestiones numéricas necesitamos un delantero”. El preparador lo ha asegurado cuando se le ha preguntado sobre si está intranquilo al llegar al ecuador del mercado de invierno sin que se concrete la incorporación de un delantero.

Muñiz ha realizado estas declaraciones tras el último entrenamiento previo al partido de este domingo contra el Celta. Cuando los jugadores se han reiterado al vestuario, el entrenador se ha quedado sobre el césped charlando con el director deportivo, Vicente Blanco ‘Tito’. Ambos técnicos han dialogado durante unos minutos mientras Roger realizaba trabajo extra específico. El delantero está a punto de volver, tal como ha admitido el propio Muñiz. “Esperamos que el día 20 esté preparado para entrar en convocatoria”, ha señalado, en referencia al encuentro de la próxima semana contra el Villarreal.

“Se han especulado muchas cosas, pero no hay nada”, señala sobre las declaraciones de Morales de que el equipo se paseó ante el Espanyol

Respecto al Celta, Muñiz ha incidido que espera un equipo “asentado en Primera” y que el Levante necesitará el apoyo de la afición para sacar adelante el encuentro. También ha hecho hincapié en que el partidos contra el Espanyol es cosa del pasado y que el objetivo prioritario es l Liga. “Fue una pena porque traíamos un buen resultado, pero ahora hemos de centrarnos en el objetivo. No hay nada raro, después de ese comentario se han especulado muchas cosas y no hay nada”, ha indicado en referencia a las palabras de Morales, que indicó que el equipo se había paseado el jueves.