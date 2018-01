Muñiz: «Me dijeron el nombre y la posición de Al-Muwallad un poco antes del anuncio»

En verano, el Levante se tuvo que despedir de sus primeras opciones para reforzar el ataque. Y ahora, en el mercado invernal, se está produciendo la misma situación. El entrenador azulgrana, Juan Ramón López Muñiz, espera que la dirección deportiva acabe acertando con las dos incorporaciones ofensivas que se busca. "No soy partidario de fichar por fichar. Eso te lleva a lamentarte dentro de unos días de la decisión que has tomado. Pero cada vez quedan menos días y cada vez necesitamos más urgentemente esa incorporación", ha admitido el técnico asturiano.

Muñiz desconoce cuándo aterrizará Fahad Al-Muwallad, el mediapunta fichado por el Levante a raíz de un convenio entre la Liga y la Federación de Arabia Saudí. "Las condiciones que tiene nos pueden ayudar, pero hay que ver cómo se adapta y cómo lo encajamos en el equipo", ha comentado el entrenador, quien no ha participación en su elección: "Sabíamos desde hacía unas semanas que podía haber un fichaje por ese convenio. El día anterior me dijeron que era inminente y un poco antes del anuncio me dijeron el nombre y la posición que ocupa".

Muñiz, además, tiene previsto dejar fuera de la convocatoria a Nano de cara al partido del sábado contra el Deportivo. El Levante ha comunicado al delantero canario que no cuenta con él. Ya se ha marchado Samu García, que se encuentra en Málaga para cerrar su cesión con opción de compra.

Una parte del club ha perdido la confianza en Muñiz, pero él se mantiene al margen de las dudas: "Cuando llegas, sabes que tienes un inicio y un final. Mientras tanto, el entrenador lo que hace es trabajar. Lo que me da más satisfacción es ver qué los jugadores no han tirado la toalla".

El encuentro del sábado contra el Deportivo es clave: "Vamos a tener muchas finales de aquí al final de la temporada. Es un partido muy importante en el aspecto moral y clasificatorio".