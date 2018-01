Muñiz exige gol a Tito Muñiz da instrucciones durante un entrenamiento de esta semana. / DAMIÁN TORRES «Más vale traer uno que nos solucione problemas importantes que fichar a dos que nos dejen ahí», incide el asturiano «Prefiero gastarlo todo en un buen delantero», desliza el entrenador del Levante MOISÉS RODRÍGUEZ Jueves, 4 enero 2018, 00:22

valencia. Muñiz aprieta las clavijas a Tito. El asturiano sabe que su trabajo dependerá del acierto de la dirección deportiva. Antes del partido contra el Sevilla, había voces que empezaban a cuestionar al técnico. Que si se hacía el ridículo en el Pizjuán y se perdía contra el Leganés habría que plantearse... Se completó un gran partido en Sevilla y se tropezó -una vez más- en casa contra un rival directo, esta vez el Leganés. El denominador común de ambas jornadas fue el problema de siempre: la nula efectividad realizadora. Y el entrenador se ha hartado. Ha tenido una semana navideña para reflexionar y, aún en frío, sin volver a entrar en competición, ha aprovechado su primera comparecencia pública para realizar una exigencia clara: quiere un delantero contrastado que garantice gol.

«Siempre que venga alguien que nos ayude lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora mismo por número yo prefiero gastarlo todo en un buen delantero. Vale más uno que nos solucione problemas importantes que dos que nos deje ahí», señaló Muñiz en la rueda de prensa previa al partido de Copa de esta noche en Cornellà. Así de claro. Ante la reflexión del técnico, imposible no recordar las operaciones de este verano. Vinieron tres atacantes: Álex Alegría, Nano Mesa y Boateng. A día de hoy, ninguno ha visto portería más allá de los entrenamientos y, en el caso del africano, precisamente en el torneo del K. O., ante el Girona. El único tanto de un '9' en la competición de la regularidad lo rubricó Enes Ünal, ya de vuelta al Villarreal, donde se le auguran más oportunidades que en la primera vuelta si finalmente Bakambu factura sus maletas rumbo a China.

El Levante es el rey del empate con nueve partidos finalizados en tablas. Sólo ha perdido cinco encuentros, registro únicamente mejorado por los cuatro equipos que disputarían la Champions la próxima temporada: Barcelona, Atlético, Valencia y Real Madrid. Y con esa estadística, el conjunto granota está a tres puntos del descenso. La pólvora mojada de los delanteros ha penalizado al proyecto de Muñiz. «Deseamos que se incorpore alguien. El presidente ya me dijo en verano que quiere al mejor jugador, no va a mirar el coste. En ningún momento nos dijo que ahorráramos», indicó el entrenador granota.

Tito ya admitió el martes que se incorporará un delantero y no quiso fijar plazos para cerrar el fichaje. El director deportivo priorizó en incorporar un atacante que colme las necesidades del equipo. «Si me preguntas como entrenador te digo que es urgente, porque si pasa algo nos faltaría mucha gente, ya no digo de nivel, sino numéricamente. Pero también es cierto que se incorpora Roger en breve pero no se le puede meter una responsabilidad que no le corresponda. Él está con ganas, pero hay que ir con tranquilidad», indicó Muñiz al respecto. Sobre el delantero de Torrent sí que coinciden ambos técnicos, conscientes de que volverá tras una grave lesión y le costará tiempo estar al 100%.

Con Álex Alegría también fuera de combate, este para toda la temporada, un simple catarro genera un problema, ya no cualitativo, sino cualitativo. Como muestra, el encuentro copero de esta noche. A Barcelona viaja hoy Boateng como único delantero puro. Nano Mesa se queda en Valencia por un proceso febril. En cuanto a las opciones, la de Guidetti tiene todos los visos de desvanecerse: Unzue lo dejó ayer fuera de la lista para la Copa, admitió que está cerca de salir del Celta pero, al cierre de esta edición, se daba por hecho que fichará por el Alavés.

Boateng, por lo tanto, tendrá una de las últimas opciones de reivindicarse, aunque después de 17 jornadas de Liga la decisión de firmar un '9' está más que tomada. Contra el Espanyol también tendrá sus primeros minutos Coke, salvo sorpresa, de titular. Muñiz se ha dejado en Valencia a Pedro López y Shaq, por lo que el madrileño es el único lateral derecho puro de la expedición. Las alternativas serían colocar a Luna o Toño a pierna cambiada, o a Rober Pier, quien sí ha actuado ya en esa demarcación. El entrenador apuntó que el torneo del K. O da oportunidades de conceder minutos a todos los integrantes de la plantilla. Por ejemplo, dio casi por hecho que jugarán Morales, Bardhi y Campaña, sancionados para el Camp Nou.