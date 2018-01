Muñiz: «Debo centrarme en la plantilla que tengo y no voy a buscar excusas» Muñiz saluda a Valverde antes del encuentro. / EFE/Marta Pérez El asturiano evita hablar sobre la llegada de un delantero en el mercado invernal y confía en que Boateng siga creciendo y ayude al equipo L. MARTÍ Lunes, 8 enero 2018, 00:39

No pudieron los jugadores del Levante «hacer pequeño a Messi» como en la previa deseaba su entrenador. De hecho el delantero argentino fue «clave» en la victoria del Barcelona según el propio Muñiz: «La diferencia la ha marcado un jugador que cuando recibe el balón todo cambia. Para ganar teníamos que estar muy bien y ellos no, pero han estado acertados».

Sin embargo, el técnico el Levante se fue del Camp Nou satisfecho con la actitud de sus futbolistas: «Hicimos un partido serio, bien trabajado, con juego y ocasiones, nos tiene que servir para crecer». Lamentó el entrenador la fortuna del conjunto catalán de cara a portería: «Tuvimos la mala suerte de que el Barça tuvo acierto en sus ocasiones. El equipo está satisfecho por el trabajo, el juego. Hemos puesto muchas cosas sobre el tapete».

No es ninguna novedad que el conjunto del Ciutat se deje puntos por su carencia de gol. Muñiz es consciente de ello. Esta misma semana sólo pidió a su presidente, Quico Catalán, un atacante: «Prefiero gastarlo todo en un buen delantero». Es su único deseo para este mercado de invierno. Sin embargo ayer después de que su equipo cumpliese pese a la derrota no quiso insistir en este aspecto y salió en defensa de su nueve: «El delantero contra el Barça era Boateng. El resto no depende de nosotros. Tengo que centrarme en la plantilla que tengo y no voy a perder el tiempo en buscar excusas». El asturiano quiso poner en valor el trabajo de Boateng e insistió en que está convencido de que será importante en la segunda vuelta: «Él ha dado la cara en un partido difícil para los delanteros y es una esperanza. Le costó adaptarse y va creciendo. Creo que nos ayudará en la fase final de la temporada. El objetivo nuestro es poder competir y cada vez somos más jugadores que nos ayudan en esa tarea y estoy convencido de que iremos creciendo».

Antes de partir hacia Valencia con la mente puesta en el choque ante el Celta, Muñiz quiso lanzar un mensaje a la afición para que convierta el Ciutat en un estadio temible para los equipos contrarios donde sus futbolistas jueguen tranquilos: «Necesitamos el apoyo de la gente y eso va a ser fundamental. Que sientan que hay presión los rivales».