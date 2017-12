Muñiz cierra la puerta de salida al portero Raúl «Me encanta que haya equipos interesados, pero tiene contrato y contamos con él durante toda la temporada», avisa el entrenador del Levante El técnico no se plantea la marcha del guardameta al Athletic ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:34

Juan Ramón López Muñiz fue especialmente taxativo a la hora de hablar sobre el futuro de Raúl Fernández, uno de los bastiones del ascenso y titular hasta hace tres jornadas. Durante las últimas semanas, el Athletic ha mirado hacia Orriols y ha pensado en el guardameta bilbaíno como posible sustituto de Kepa, quien aparece en los planes del Real Madrid de cara al mercado de invierno. Sin embargo, el entrenador granota ni se plantea desprenderse del arquero y ayer lanzó un mensaje contundente.

Raúl Fernández, quien la pasada temporada se alzó con el Trofeo Zamora de Segunda División, conservó la titularidad durante la presente temporada. Pese al bache del equipo, estaba siendo uno de los futbolistas más destacados, completando actuaciones determinantes. De ahí que sorprendiera su suplencia en Las Palmas. Desde el partido disputado en las islas, Oier Olazábal se sitúa bajo los palos. Un cambio que, según Muñiz, no está relacionado con los movimientos del Athletic.

«En absoluto, porque nosotros no valoramos nunca la salida de Raúl. Ni se valoró hace un mes ni se va a valorar en el mes siguiente. Si me preguntan a mí, no hay ninguna posibilidad. No tiene nada que ver. Me encanta que estén equipos interesados en él, pero es un portero que tiene contrato con el Levante y nosotros contamos con él durante toda la temporada», avisó ayer el técnico.

El pasado verano, Raúl renovó hasta 2019 con opción a otra temporada en función de objetivos. El Levante, consciente de que el rendimiento del arquero bilbaíno podía llamar la atención de otros clubes, decidió atarlo. Ahora, precisamente, el Athletic, el equipo donde se formó y permaneció hasta 2013, le sigue de cerca. Se trata de una de las alternativas del conjunto vasco en caso de que Kepa se marche al Madrid en enero.

Muñiz, a pesar de haber apostado por Oier en las últimas jornadas, aseguró que su confianza en Raúl permanece intacta. «Es un portero que hizo muy buenos partidos y ahora le está tocando participar a otro compañero porque consideramos oportuno esa situación. Pero en cualquier momento puede jugar otra vez y tiene que dar un buen nivel, el que estaba dando hasta este momento. No hay ningún problema», añadió.

Casualidades del destino, el Athletic visita mañana al Levante. Todo apunta a que Oier seguirá en el once. Y la enfermería se va vaciando, ya que Sasa Lukic ha superado la rotura fibrilar y está en condiciones de jugar. Entre algodones se encuentra Róber Pier, con un esguince de tobillo. Ayer se resintió y hoy decidirá.

Lerma deberá esperar. «Se encuentra bien, pero tenemos la recomendación médica de no forzarle porque una recaída retrasaría mucho su reincorporación al equipo», explicó Muñiz, quien destacó la importancia del partido ante el Athletic: «Ahora mismo tenemos un bagaje de puntos bueno para la altura de temporada a la que estamos y sabemos que sumar tres puntos te da un ascenso en la clasificación importante por la igualdad que hay en la zona media».