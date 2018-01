Muñiz apuesta por recuperar a Koke Ruiz ante la salida de Langerak

El Levante afronta el partido de mañana contra el Espanyol con la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey encarrilada. "No está nada hecho. Confianza ninguna", ha avisado el entrenador azulgrana, Juan Ramón López Muñiz. El técnico también está muy atento a los movimientos dentro de su plantilla, ya que Mitch Langerak prevé abandonar el club en las próximas horas.

El acuerdo para traspasar al arquero al Nagoya japonés está prácticamente zanjado, por lo que hoy ya se ha entrenado al margen. "Intentaremos que no tenga ningún problema de aquí al viernes, que es cuando se puede cerrar todo", ha admitido Muñiz después de la sesión preparatoria desarrollada en Buñol.

Ante la inminente marcha de Langerak, Muñiz no es partidario de buscar un tercer portero fuera del club. El técnico asturiano apuesta por repescar a Koke Ruiz, quien está cedido en el Alcoyano.

Al mismo tiempo, el Levante trabaja para fichar un delantero. Y una de las alternativas es un viejo conocido como Arouna Koné. Muñiz se muestra ilusionado con la opción del marfileño. "Es un buen jugador y aquí dio un buen resultado, pero no me gusta hablar de jugadores que no están en la plantilla. Todos somos conscientes de lo que hace falta. Mi opinión está dada desde hace bastante tiempo, pero no puedes dar tu opinión continuamente. Saben lo que pienso e intentarán hacerlo de la mejor manera posible", ha comentado Muñiz.

Actualmente, el técnico sólo dispone de dos delanteros: Nano Mesa y Emmanuel Boateng. Aunque el ghanés es duda para el partido de mañana, ya que hoy no ha podido terminar el entrenamiento a causa de una molestias relacionadas con un golpe.