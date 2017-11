Levante UD Muñiz: «Lo hemos analizado y no encontramos ninguna causa a tantas lesiones» El técnico del Levante UD finalmente no podrá contar con Róber Pier para Málaga JOSÉ MOLINS Valencia Jueves, 30 noviembre 2017, 13:39

La plaga de lesiones que está lastrando al Levante UD tiene preocupados al club y a la plantilla. “No puedes tener miedo nunca, es un deporte de contacto”, ha dicho Juan Ramón López Muñiz sobre el posible temor de sus jugadores ante tantas bajas de los futbolistas. Pero el técnico ha admitido que no han dado con la solución. “Hay un montón de circunstancias que pueden afectar. Una rotura de ligamento cruzado no la puede evitar nadie y tenemos tres. Si vas analizando las otras lesiones, muchas fueron por un traumatismo, inevitables, diferentes motivos y situaciones, lo hemos analizado y no encontramos ninguna causa ni nada que se pueda corregir, a simple vista con un análisis global de todas las situaciones, terrenos de juego, no hay explicación”, ha admitido.

Finalmente Róber no podrá viajar a Málaga, al ser otro de los lesionados y no entrará en la convocatoria que de hoy Muñiz. “Ha intentado forzar y sigue con molestias”, ha explicado, así que el canterano El Hacen volverá a ir citado. El técnico también ha desvelado cuándo se produjo la lesión de Doukouré. “Fue en la última carrera cuando se iba al túnel de vestuarios, no tenía ninguna molestia, estaba bien, había jugado el partido anterior y hablé con él para ver cómo estaba”, ha comentado el preparador asturiano.

Respecto al partido, Muñiz ha dejado clara su importancia al tratarse de un rival directo: “Son puntos importantes, si ganas les dejas a una distancia considerable, habrá un ambiente fuerte, tendremos que ser consistentes y estar concentrados, hacer nuestro fútbol, superarles con juego y con goles, será un partido similar al de Las Palmas por importancia”, ha expresado. Además, el técnico considera que volver a Málaga, donde estuvo cuatro temporadas como entrenador, será “como ir a casa” y ha mostrado el cariño hacia el club andaluz.