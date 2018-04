«Morales representa unos valores y un compromiso que no es fácil encontrar» Paco López, junto al banquillo del Levante. / jesús signes «¿Seguir? Estoy tan feliz que ahora ni me lo planteo. Lógicamente a partir de estos días el club y nosotros iremos dando pasos», señala Paco López Entrenador del Levante R. D. Sábado, 28 abril 2018, 00:52

valencia. «Me acuerdo de tanta gente...». Paco López estaba exultante. Feliz. Eufórico. Pero trató de contener las emociones y tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograrlo cuando enumeró de quiénes se acordaba tras la victoria contra el Sevilla. «De cada levantinista que sufre y se merece cosas como la de hoy. De toda la gente del club que también sé que ha padecido. Y en lo personal, de los momentos duros que hemos pasado estos años», comentó el técnico antes de recordar que la permanencia está «al 99,9%».

«Esto es un sueño. He disfrutado muchísimo. No por mí, sino por la gente que había en el campo, porque notaba disfrutaban, y por mis jugadores. Cuando el futbolista disfruta en el campo es más fácil que la gente lo haga también. Me siento muy orgulloso y feliz», afirmó.

Una vez el objetivo está prácticamente conseguido, a Paco López se le preguntó una vez sobre su futuro. De nuevo aplazó pronunciarse al respecto, aunque admitió que se trata de un tema que se deberá abordar pronto. «Ahora mismo estoy feliz de tantas cosas que no me planteo. Pero lógicamente a partir de estos días, me imagino que el club irá dando sus pasos y nosotros también», reconoció. «Sencillamente todo esto es para disfrutarlo. De nuestro futuro habrá tiempo de tratarlo y lo hablaremos», comentó Paco López.

Al autor del 2-1 se le preguntó sobre la posibilidad de ser llamado por Lopetegui. «Bueno, tenemos una selección increíble. Yo estoy contento por la gente porque se merecen lo que se ha conseguido. Son un gran apoyo y celebrarlo con ellos supone un orgullo», indicó Morales. «Representa mucho en este equipo y en el club más allá de esa implicación. Aparte del acierto o no, tiene unos valores y un compromiso que no es fácil encontrar», señaló Paco López sobre el Comandante.