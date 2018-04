Morales quiere ser general Morales celebra junto al resto de sus compañeros la victoria en San Mamés. / efe/miguel toña Está a dos tantos de convertirse en máximo goleador histórico | «Pensaba que me iba a pasar como contra el Málaga, que me resbalé», afirma el madrileño sobre el tanto 17 de la Liga, que le coloca a uno de Barral M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:57

Morales ya no quiere ser Comandante. Opta a subir de rango. Aspira al de general, al menos en lo que a realizadores se refiere. Con el bello tanto que rubricó el lunes en San Mamés, el madrileño está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico del Levante en Primera. Lleva 17, lo que le iguala a Riga y le coloca a sólo uno de empatar con Barral.

El Comandante se marchó de buen humor de San Mamés. Había buscado el gol en acciones personales en un par de ocasiones y tampoco lo marcó en la jugada en que Roger remató mal a pesar de que él le acompañaba libre de marca. Al final, cuando el Athletic atosigaba en busca del empate, se fabricó el tanto él solo en una de las cabalgadas que le caracterizan. «No me quedaba más gasolina. Me la he jugado y me ha salido bien. Creía que me iba a pasar como el día del Málaga, que me resbalé. Esta vez también, pero he podido dar un último toque y levantar el balón por encima de Kepa», explicó Morales.

El futbolista es el máximo goleador del Levante con siete tantos, igualando ya su mejor marca en Primera. Los mismos goles marcó hace dos temporadas, la del descenso, en la que disfrutó de 2.674 minutos. En la presente lleva disputados 2.754 y todavía tiene la posibilidad de contar con otros 320. El año de su debut, el posterior a la cesión en el Eibar, Morales consiguió tres tantos en 2.793 minutos.

Sus 17 goles le igualan con Riga Mustapha, que defendió la camiseta del Levante dos temporadas en Primera. El ghanés se quedó a un minuto de los 5.000 y sus números destacan por la regularidad: 8 tantos en 32 partidos en la primera campaña y 9 en 32 de la segunda.

El máximo goleador histórico del Levante es un futbolista experimentado en Primera: David Barral. El gaditano hizo 18 tantos en las dos temporadas que vistió de granota. También ha defendido la camiseta de Granada y Sporting en Primera, donde lleva 46 tantos.