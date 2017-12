López Muñiz : «Sumar está bien, pero te queda un sabor agridulce» López Muñiz. / EFE/Daniel Pérez «Hay una nota positiva, que es no encajar goles. Para los equipos que estamos abajo, eso es importantísimo», destaca el técnico granota ALBERTO MARTÍNEZ Sábado, 2 diciembre 2017, 00:53

valencia. A Juan Ramón López Muñiz le costó quitarse de la cabeza la clarísima oportunidad de gol que tuvo en sus botas Nano Mesa. En los minutos finales del encuentro, el delantero canario falló en su disparo a quemarropa. El guante de Roberto dejó al Levante sin tres puntos que le habrían permitido ganar tranquilidad en la clasificación. El técnico granota, pese a que valoró el empate firmado ante el Málaga, se lamentó por la ocasión desperdiciada.

«Todo lo que sea sumar y acercarnos al objetivo está bien, pero con esa ocasión de gol te queda un sabor agridulce. Hemos llegado a los últimos minutos con el partido muy igualado. Nosotros tuvimos una intervención de Oier y ellos una gran intervención de Roberto. El empate se tiene que considerar justo», admitió Muñiz.

El entrenador levantinista destacó la importancia del punto obtenido en el campo de un rival directo como el Málaga. «Siempre que sumes hay que calificarlo como bueno. Sabemos que la temporada es muy larga y quedan muchos partidos por delante. Siempre que vayas sumando y aproximándote a los 40 puntos es buena señal. Al final, por las dos ocasiones que tuvimos, es una pena. Pero eso es el fútbol y hay que asumirlo. Hay que pensar ya en el próximo partido y esto hay que dejarlo atrás. Lo que nos queda es ese punto», comentó Muñiz.

El plan del técnico consistía en llegar con opciones al último tramo del encuentro. «Éramos conscientes de que en los minutos finales el Málaga te iba apretar por necesidad y te iba a dejar espacios. Y había que llegar vivo a esos minutos. Queríamos llegar a ese momento final y aprovechar la ocasión, pero estoy contento porque el trabajo del equipo ha sido bueno. Ha sido un partido duro . Hay una nota positiva, que es no encajar goles. Para los equipos que estamos abajo, no encajar goles es importantísimo. En la primera parte, el equipo supo llevar el juego aunque no tuvimos ocasiones. Y en la segunda, estaba preocupado porque no conseguíamos llevar el balón al área contraria», apuntó.

Muñiz destacó la labor de El Hacen, a quien tuvo que dosificar: «El otro día jugó 65 minutos en Copa y teníamos miedo a sacarlo de inicio y que en el minuto 50 no pudiese seguir. Esa posición la teníamos muy tocada. Esperemos recuperar gente para poder trabajar con nuestro sistema habitual». Además, demostró su confianza en Samu García: «Poco a poco irá creciendo. Aportó su granito de arena».

En el once inicial, Campaña y Bardhi formaron un inédito doble pivote. Las lesiones se acumulan. «Cuando no tuvimos el balón sufrimos un poco. Son dos jugadores que tienen mucho criterio y también bastante sacrificio. Bardhi acabó cansado pero no teníamos mucho más en esa posición», concluyó.