López Muñiz: «Hay que quitar de inmediato esta sensación de pesimismo» El técnico admite su preocupación por el mal momento del Levante e insta a hacer autocrítica para solucionar los problemas del equipo J. M. Lunes, 6 noviembre 2017, 00:27

valencia. La mala racha del Levante ha afectado a la confianza del vestuario, algo que Juan Ramón López Muñiz quiere corregir. «Nos preocupa todo, tenemos que salir desde el principio a por los puntos en juego. No hay que desesperarse, siempre hay opciones, en el último segundo marcas el gol, así que hay que llegar vivos en todos los momentos del partido», manifestó. «Tenemos que mejorar, ha sido una derrota dura, hay que levantar la cabeza lo mas rápido posible. Cuando llegan momentos difíciles hay que saber superarlos, en ello estaremos ahora», expresó el asturiano.

Son ya seis jornadas seguidas sin ganar, lo que ha frenado al equipo, que es decimocuarto. «Echamos en falta las victorias, aunque los empates hay que valorarlos, pero debemos acercarnos al equipo que fuimos las primera jornadas. Ahora hay una sensación de pesimismo, tenemos que quitarla de enmedio, levantar la cabeza y pensar en el siguiente partido», destacó.

El conjunto granota fue inferior al Girona en todos los aspectos del juego. «Esto es un estado de ánimo, un momento de bucle, no somos capaces de generar ocasiones, no teníamos el balón, el ambiente se va enfriando, y en la segunda parte cuando mejor estábamos llegan los goles. Debemos equilibrar el balance ofensivo y defensivo», apuntó. El técnico tiene la receta para revertir la situación: «Sólo hay una manera de salir, y es seguir trabajando. Estamos en una situación lógica de puntos, pero hay que hacer autocrítica y tomar soluciones a los problemas para mejorar las sensaciones».

No obstante, Muñiz tiene claro que aún queda mucha temporada y no debe haber nervios. «Siempre que no sumas puntos preocupa, pero que sea lo justo y necesario. Quedan 81 puntos, hay que conseguir más de 20. Los puntos valen igual contra el Girona o el Madrid».

«Tenemos que ser atrevidos con el balón y no tener miedo. Cuando pensamos que todo puede salir bien mejoramos, es cuestión de resultados, de ir sumando, nos faltó agresividad, intensidad a esa presión. Tenemos que volver a lo que hacíamos hace siete partidos y acostumbrarnos a jugar en casa con un resultado igualado o adverso», aseguró el asturiano. «Hay que ponerse manos a la obra cuanto antes, pero no se consigue en enero ni febrero, sino en abril o mayo y todos juntos lo conseguiremos. Es un momento delicado en el estado anímico, hay que dejarlo atrás, pero un buen resultado te vacía esa pesada mochila». Muñiz quiere que el equipo destierre sus inseguridades: «Lo que nos falta es atrevimiento, descaro, no tener miedo, trabajar sin pensar en lo que puede salir mal».