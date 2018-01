López Muñiz: «No es agradable, pero me veo capacitado para sacar esto» Muñiz, en Vila-real. / efe «Los entrenadores deben trabajar para lograr objetivos. El resto ya no depende de ellos», asegura el asturiano, que busca una reacción A. M. Domingo, 21 enero 2018, 00:12

Valencia Juan Ramón López Muñiz se siente con fuerzas. Pese a la delicada situación del equipo, que se asoma de forma alarmante a los puestos de descenso, el entrenador del Levante confía en una reacción. El asturiano, hasta ahora respaldado tanto por la dirección deportiva como por el consejo de administración, se ve preparado para enderezar el rumbo del conjunto granota.

«Me veo capacitado para sacar esto. Los entrenadores deben trabajar para lograr objetivos. El resto ya no depende de ellos», aseguró Muñiz tras la derrota de ayer en Vila-real. El técnico tiene el reto de alcanzar los 40 puntos que, salvo sorpresa, permitirían continuar otro año en Primera División.

Al Levante le faltó contundencia tanto en defensa como en ataque. «La sensación es la de que ellos dominaron el inicio de cada parte y con eso les dio para ganar y coger ventaja, mientras que nosotros tuvimos llegadas, pero no ocasiones claras y remate. Nos faltó hacer más daño, algo que ellos sí hicieron al marcar en sus momentos buenos. Hay que mejorar esos balances ofensivos e intentar rentabilizar los goles y para eso hay que jugar el máximo tiempo posible con la portería a cero», avisó Muñiz.

El Levante puede entrar hoy en zona de descenso en función de los resultados del Deportivo y el Alavés. «Los partidos que quedan van a ser duros y complicados. Sabíamos que podía llegar ese momento y ahí estamos. No nos tiene que asustar jugar en esas posiciones», comentó el entrenador azulgrana.

Muñiz entiende que, pese a la preocupante dinámica, la plantilla no está hundida: «El equipo sigue atacando hasta el minuto 90 y marca en el 93. Un equipo frustrado no llega tantas veces al área. No es agradable llevar tantos partidos con tan pocos puntos y victorias. Eso pesa, pero no quiere decir que el vestuario no lo siga intentando. Han puesto todo lo que han podido».