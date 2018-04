Levante UD Llamamiento del capitán Morales festeja un gol en el Ciutat. / Juan J. Monzó Morales incide en la importancia del duelo ante Las Palmas | El goleador destaca el cambio que ha experimentado el equipo con la llegada de Paco López: «Hemos dado un paso adelante» R. D. Valencia Miércoles, 4 abril 2018, 14:11

El domingo (12 horas) todos al Ciutat de València. Prácticamente desde que se pitó el final del partido de Girona, en el Levante UD se ha gestado un movimiento para lograr que en el duelo contra Las Palmas, Orriols sea una olla a presión. El que se pronunció ayer en ese sentido fue el capitán granota, autor además del tanto del empate en Girona y un puntal dentro del equipo, tanto para Muñiz como para Paco López.

"El partido ante la UD Las Palmas es para todos; es el partido de los jugadores y de la afición", resaltaba ayer el futbolista, que no dudó en solicitar el apoyo que la afición puede dar desde la grada. "Cuantos más seamos, mejor puede salirnos. En el último partido, contra el Eibar, la gente respondió muy bien y se notó el aliento de la afición. Si sumamos a la afición con el talento que estamos sacando ahora, tenemos más posibilidades de sacar el partido adelante".

Y para sacarlo adelante, en el Levante se confía en la reconversión que ha tenido el equipo desde la llegada de Paco López, un entrenador que no sólo ha mantenido las cosas positivas con las que había impregnado Muñiz al vestuario sino que ha sabido añadir nuevos conceptos que se hacían necesarios para no caer en la depresión a la que estaba asomándose el equipo. El vestuario ha acogido de buen grado la aportación del técnico de Silla. Morales desvela cuál ha podido ser el secreto que ha hecho que el Levante haya encadenado tres encuentros sin perder (dos triunfos y un empate). "Paco nos dijo que era un entrenador de jugar al ataque y a los futbolistas nos gusta jugar con balón, pero no solo a los atacantes, también a los mediocentros y a los defensas les gusta jugar el balón. Hemos dado todos un paso más hacia adelante para tener mejor salida del balón y más llegada. Llevamos tres o cuatro partidos con gol y con la posesión de balón minimizamos el ataque del rival. Somos un equipo atrevido para ir hacia adelante y, además, muy valiente".

"A todos nos gusta sentirnos valorados en un lugar y sobre todo por ser el máximo goleador del Levante en Primera y sería un orgullo tremendo para mí, pero son cosas secundarias", afirma el capitán.