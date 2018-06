Todo listo para rematar en Buñol Manu Viana presiona durante el partido de ayer. / carlos castro/la voz de galicia El Atlético Levante logra un ilusionante empate en su visita al Racing Villalbés Cortell pone las tablas desde los once metros para afrontar con optimismo el partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso R. D. VALENCIA. Lunes, 4 junio 2018, 00:41

Nuevamente, el Atlético Levante allana el camino de cara al partido de vuelta en Buñol. Hace una semana, el filial granota no logró rematar la faena en el play-off de ascenso contra el Calahorra, por lo que tomó otra vía para subir a Segunda División B. Y el primer rival es el Racing Villalbés, al que se enfrentó ayer en el campo de A Magdalena. Los de Javier Olaizola firmaron un ilusionante 1-1 en la ida, por lo que afrontan con optimismo el encuentro de este domingo en la ciudad deportiva azulgrana.

El partido se puso cuesta arriba a las primeras de cambio. Sergio Arias, con un potente disparo desde fuera del área, adelantó al Racing Villalbés en el minuto 4. El gol dio alas al conjunto gallego, que acarició el 2-0. Los granotas se repusieron del golpe y se fueron adueñando del balón. Cada vez se sentían más cómodos. Álex Cortell y Manu Viana inquietaban a Marcos Souto.

Precisamente, el guardameta del Racing Villabés cometió penalti sobre Andreu en el tiempo de prolongación del primer acto. Y Cortell no perdonó desde los once metros. El Atlético Levante, lejos de conformarse, arrancó la segunda parte con el objetivo de culminar la remontada. Los azulgrana gozaron de varias ocasiones, aunque carecieron de acierto. A falta de diez minutos, Alberto Tendillo fue sustituido por lesión. El domingo a las 11:30 horas, Buñol acogerá el partido de vuelta. Los granotas intentarán sellar su clasificación para la tercera eliminatoria de la promoción de ascenso. Por su parte, el Castellón desperdició el choque como local y no pasó del empate sin goles ante el Sant Andreu.