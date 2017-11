El Levante reacciona y salva un punto in extremis ante la Real Sociedad Las granotas empatan a través de Ida a falta de dos minutos para el final, pero se quedan sin culminar la remontada EFE VALENCIA. Domingo, 19 noviembre 2017, 03:03

Un gol de Ida Rebecca a dos minutos del final del partido evitó la derrota (1-1) del Levante ante la Real Sociedad en casa en un partido en el que las granotas fueron de menos a más ante el conjunto donostiarra, que se adelantó en el primer tiempo.

Tras 15 minutos de igualdad, la Real Sociedad comenzó a sentirse cómoda sin balón. Claudia Zornoza acertó a la media hora de juego anotando a placer sin que Noelia pudiese hacer nada para evitarlo.

A partir de ahí, las de Andrés Tudela reaccionaron en busca del empate. En la segunda parte el Levante salió decidido a por el empate. Sin embargo, no fue hasta el minuto 88 cuando Ida, tras un contragolpe que pilló descolocado a la zaga visitante, cruzó el balón con un zapatazo desde el vértice del área para hacer el 1-1. En el tiempo añadido el Levante no frenó su intensidad en busca de una remontada que finalmente no llegó.