El Levante UD inicia la búsqueda exprés de un delantero por la lesión de Nano Nano, con gestos de dolor al irse en camilla el pasado sábado. / manuel molines El canario permanecerá dos meses de baja pero el mercado ofrece escasas alternativas al estar fuera de plazo y los clubes no dejan salir a sus puntas JOSÉ MOLINS VALENCIA. Martes, 24 octubre 2017, 00:52

Que Nano Mesa se marchara en camilla el pasado sábado era un indicio claro de que su lesión podía ser grave, pero el Levante tenía que esperar al parte médico definitivo de ayer para lanzarse a la búsqueda de un delantero. El canario estará dos meses de baja, por lo que el club quiere aprovechar la posibilidad de hacer un fichaje que le da la grave lesión de Iván López para reforzar su ataque. Ahora mismo sólo Alegría y Boateng están disponibles, hasta que en enero se recuperen Roger y el propio Nano.

Pero el Levante se está encontrando un problema. El mercado, al estar fuera de plazo para el resto de equipos, ofrece escasas posibilidades. Sólo pueden ir a por jugadores de la liga española, ya que han descartado firmar a ninguno que esté en paro. Los clubes no aceptan dejar salir ahora a sus delanteros, sin tener posibilidad de fichar a otro hasta enero. Y la entidad granota ya se ha encontrado con varios 'no' por respuesta a sus principales opciones, como era Vietto, ya que el Atlético de Madrid, como muchos otros, no permite que ningún futbolista se marche hasta enero.

Uno de los delanteros que más gustaban, José Naranjo, tampoco será posible. No está jugando en el Leganés, lo que podría abrirle las puertas de una salida, pero ya ha disputado minutos oficiales con el equipo madrileño y con el Genk belga en agosto, algo que, como marca la normativa de la FIFA, le impide jugar en un tercer equipo en la misma temporada. O acaba la campaña en Butarque o regresa en invierno a Bélgica con el equipo propietario de sus derechos.

La dirección deportiva granota, y especialmente Muñiz, tienen claro que no van a fichar por fichar y sólo lo harán con futbolistas que mejoren la actual plantilla. Y cuadrar nivel deportivo, condiciones económicas y que su club le permita salir ahora es muy complicado. Pero Tito Blanco y Carmelo del Pozo no pierden la esperanza y durante estos días intentarán ese fichaje exprés de un atacante. Si no, tendrán que esperar al mercado de enero.

Otro futbolista que gusta es Jon Bautista, de la Real Sociedad. A la sombra del goleador Willian José, está considerado una perla de la cantera y en agosto rechazaron una oferta del Athletic. Ahora tiene pocos minutos, e incluso se acaba de recuperar Agirretxe su situación podría empeorar. Pero aun así es complicado que el club vasco deje salir cedido al delantero ahora. Lo mismo ocurre con Borja Mayoral, al que ya se quiso en verano, pero Zidane no pretende que se marche.

Los casos de Kike Sola y Álvaro Vázquez serían más accesibles, ya que no han jugado ni un minuto en el Athletic y el Espanyol, respectivamente, pero supondrían en el plano deportivo al menos un escalón inferior a los anteriores y apenas representarían una mejora de nivel de Alegría y Boateng. También está la opción de ir a por un buen delantero de Segunda División, por el que habría que pagar. Jaime Mata, máximo goleador, está en negociaciones para renovar con el Valladolid, Adrián Ramos y el Granada ya cerraron la puerta en verano y José Arnáiz, del Barcelona B, suele jugar en la banda izquierda.

Por el momento el club sigue sin notificar a la Liga el parte de la lesión de Iván López, que le abriría una ventana de 15 días para fichar. Junto con el lateral y Roger, la de Nano es la tercera lesión grave de rodilla desde julio en el Levante. Aunque Nano Mesa no ha sufrido los peores pronósticos posibles, sino una lesión más intermedia. Las pruebas médicas realizadas ayer al canario confirmaron que el delantero granota sufre un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de su rodilla, con las ocho semanas de baja estipuladas. La polivalencia de Ivi y Samu, que pueden hacer de delanteros, puede ser una solución.