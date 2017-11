El Levante esperará al mercado de invierno para buscar otro delantero Alegría, con el balón junto a Iván López y Boateng. / levante ud El club tiene previsto que hasta enero no hará un nuevo fichaje tras la lesión de Alegría, ya que ahora no hay opciones de interés disponibles JOSÉ MOLINS Sábado, 11 noviembre 2017, 23:58

valencia. Con el fichaje de Enes Unal parecía que ya se había solucionado uno de los principales problemas del Levante. Pero aún faltaba otra mala noticia, la de la grave lesión de Álex Alegría, que ha vuelto a golpear a una delantera granota que parece caída en desgracia. Desde el propio viernes el club activó las alarmas y la secretaría técnica habló con el entrenador para ver las necesidades del equipo y las opciones que ofrecía el mercado. El club puede reforzarse de nuevo, pero ha decidido esperar al mercado de invierno para buscar un delantero de garantías, ya que podrá acceder a jugadores de más nivel.

Las limitaciones que da la reglamentación para poder fichar ahora permiten un escaso margen de movimiento a los granotas. Sólo pueden acceder a futbolistas en paro, que están descartados por los azulgranas, o jugadores de la Liga española. Y ahí ya tienen bien analizado el mercado tras el reciente movimiento que hicieron con el turco. Saben que los principales arietes tienen cerradas las puertas de sus clubes hasta enero, y los que sí podrían salir no convencen. La de Unal era la mejor opción de ese tipo y ya está en Orriols.

Hasta navidades al Levante le quedan seis partidos y los técnicos consideran que con Unal y Boateng hay suficiente para afrontar la competición, y que lo que hay en el mercado ahora mismo no los mejora. Siempre, eso sí, que no se produzcan más lesiones. En ese caso volvería a cambiar todo, en un año aciago, con tres roturas de ligamento cruzado de la rodilla que ha afectado a Roger, Iván López y el propio Alegría en cuatro meses. Durante esta próxima semana se decidirá si Alegría regresa a Sevilla para recuperarse en las instalaciones del Betis o lo hace en Buñol, aunque ya no volverá a jugar con los granotas.

El extremeño se quedó en la pasada jornada fuera de la convocatoria, y como en la plantilla hay jugadores polivalentes ofensivos como Ivi, Samu García y Jason, Muñiz no necesita de inmediato otro delantero más, dado que con el turco y el ghanés puede aguantar en estos seis próximos encuentros. El club, eso sí, trabaja desde ahora para poder concretar el fichaje de un delantero de garantías en los primeros días de enero de cara a la segunda vuelta de la Liga, y no quieren esperar al tramo final del mercado invernal para reforzarse, dejando pasar varias jornadas más. Además, en enero también van a estar recuperados Nano Mesa y Roger, aunque los dos volverán de forma progresiva.

Una de las opciones que más gustan es Rubén Castro, que está en Sevilla tras acabar la temporada en la liga china. Pero el delantero tiene contrato con el Guizhou Hengfeng hasta el 31 de diciembre, cedido por el Betis, y no podría fichar por el Levante hasta enero. No cumple la normativa para llegar de inmediato a Orriols. El club verdiblanco deberá decidir entonces si cuenta con el canario, como así parece, o a principios de 2018 lo cede hasta junio a otro equipo.