El Levante cierra el casting del delantero John Guidetti celebra un gol. / EFE/SERGEY DOLZHENKO Los azulgranas han tanteado a futbolistas como Leonardo Ulloa o Guidetti, pero asumen la dificultad para ficharlos y trabajan en más opciones El club maneja seis alternativas y apostará por el primer ariete que tenga vía libre ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Jueves, 28 diciembre 2017, 01:01

El trabajo de campo ya está hecho. El Levante ha estrechado el cerco dentro de la búsqueda de un delantero y ha limitado a seis nombres las alternativas que hay sobre la mesa. Entre estas opciones saldrá la nueva referencia ofensiva de los azulgrana. Además, los dirigentes quieren acortar al máximo los plazos de la operación, por lo que se lanzarán a por el primero de los candidatos que tenga vía libre. Y es que en el mercado invernal siempre existen dificultades añadidas.

Hay urgencias por fichar un ariete. El Levante volverá hoy a los entrenamientos con sólo dos delanteros disponibles: Nano Mesa y Emmanuel Boateng, quienes todavía no han abierto su cuenta goleadora en Liga. Los de Juan Ramón López Muñiz permanecerán concentrados hasta el sábado en las instalaciones de Oliva Nova. Una concentración en la que no estará Enes Ünal. El atacante turco, tal y como oficializó ayer la entidad granota, regresará de forma inmediata al Villarreal después de su breve cesión. No volverá a vestir la camiseta azulgrana, ya que mañana se reincorporará al conjunto castellonense.

Mientras tanto, Roger Martí ultima su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en verano. Tiene previsto recibir el alta médica a principios de enero y volver a competir a finales del mismo mes. En cualquier caso, teniendo en cuenta los serios problemas de gol, el Levante necesita encontrar un delantero en el mercado invernal. La cúpula granota contempla, en estos momentos, seis opciones de un nivel muy parejo para ocupar el sitio de Ünal. Ya ha movido sus piezas.

Roncaglia gusta a los granotas para reforzar la defensa, aunque su salida resulta muy complicada

El Levante asume las complicaciones para hacerse con algunos de los delanteros que figuran en la lista definitiva. No resulta sencillo que los clubes a los que pertenecen les abran la puerta de salida. Así, dentro de estas posibilidades, los azulgrana se lanzarán a por el primer futbolista que tenga luz verde para hacer las maletas y recalar en Orriols.

El Levante ha tanteado a delanteros como John Guidetti y Leonardo Ulloa, aunque se trata de dos vías especialmente abruptas. Todo apunta a que el sueco, quien está gozando de escaso protagonismo en el Celta, va a salir traspasado o cedido en enero, pero la competencia es altísima. Clubes como el Alavés y Las Palmas ya han tomado ventaja.

Por su parte, en lo que va de temporada Ulloa sólo ha disfrutado de 18 minutos con el Leicester en la Premier League. El experimentado delantero argentino, quien ya vistió la camiseta del Castellón y el Almería, vería con buenos ojos retornar a la Liga, aunque por ahora la entidad inglesa se resiste a soltarlo.

Así, el Levante trabaja en más opciones. Y tampoco descarta la llegada de un central. Uno de los defensas que gusta en el Ciutat de València es Facundo Roncaglia. Los dirigentes granotas son conscientes de que, en principio, el argentino continuará en el Celta, pero permanecerán atentos. Clubs de Italia e Inglaterra también le siguen de cerca.