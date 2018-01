El Levante asume el nuevo modelo de la Liga Los jugadores saudíes que ficharán por clubes españoles merced al acuerdo de La Liga. / levante ud El acuerdo con Arabia Saudí responde sólo a intereses económicos MOISÉS RODRÍGUEZ Martes, 23 enero 2018, 00:42

Valencia Los beneficios económicos están por encima de los intereses deportivos. Así se resume el nuevo modelo implantado por la Liga, que se inició con horarios que no gustan ni a los futbolistas ni a los aficionados. El goteo de guiños hacia Oriente ha sido continuo, incluyendo giras que trastocan la pretemporada de los equipos pero que garantizan ingresos relativamente suculentos. El último gesto, el acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí para que clubes incorporen a sus primeras plantillas a nueve futbolistas que militan en la selección de este país. El Levante ha entrado en este acuerdo y en los despachos de Orriols hay satisfacción plena por la operación.

En la entidad granota se reconoce, como no podía ser de otra manera, que la incorporación de Fahad Al-Muwallad responde a un abanico de intereses que excluye los deportivos. Resulta innegable que el futbolista saudí es un melón por abrir. Internacional por su país y con miles de seguidores en las redes sociales, es una incógnita si dará el nivel mínimo para competir en Primera. Ha sido una estrella en su equipo, el Al-Ittihad, uno de los cuatro clubes poderosos de un campeonato muy menor en el que los equipos de la clase media y baja a duras penas sobrevivirían en Tercera.

Pero dicen quienes entienden que Fahad no es un mal futbolista. En el Levante esto no preocupa. Es más, se insiste en subrayar que su fichaje no frena las negociaciones por incorporar a Rémy y/o Koné. A este respecto, el club quiere haber cerrado un delantero antes del sábado y que este pueda incluso viajar a Riazor. Al cierre de esta edición, en el club granota no se tenía tampoco constancia de cuándo aterrizará el saudí en Valencia. Se respondía con un enigmático 'en los próximos días'. Cuando llegue y sea presentado, se pondrá a las órdenes de Muñiz y, si es capaz de sentar a Jason o a Morales, o e presentarles competencia -ocupa sus demarcaciones- , mucho mejor.

El club granota califica de provechosa la llegada de Fahad e insiste en que reforzará la delantera

Fahad permanecerá en el Levante en calidad de cedido hasta junio. No existe una opción preferencial para ficharlo. Es más, el interés deportivo lo tiene la federación de Arabia Saudí y la General Sports Authority, organismos que han querido que algunos de los integrantes de la selección se fogueen en Europa antes de afrontar este verano el Mundial de Rusia.

Javier Tebas, presidente de La Liga, reconoció sin ambages que el acuerdo obvia la vertiente deportiva. «Nos dará un fuerte empujón en el mercado árabe, donde se está superando a la Premier», aseguró en declaraciones a la Cadena Ser. El dirigente precisó que con esta iniciativa no se priorizan los ingresos a corto plazo, sino posicionar la marca del campeonato español. Tebas incidió en que permite conseguir patrocinios y notoriedad a clubes que no pueden pagar costosos traspasos por estrellas, como Barça y Real Madrid.

El Levante, de hecho, contempla que la llegada de Fahad le suponga importantes beneficios tanto de imagen como económicos. De hecho, ingresará una importante cantidad de dinero simplemente por que el futbolista saudí sea uno más de la plantilla dirigida por Juan Ramón López Muñiz. Fuentes del club insisten que no hay ninguna obligación de que el futbolista entre en las convocatorias o dispute un mínimo de minutos de aquí a final de temporada. Las mismas fuentes subrayaron el notable incremento del tráfico que ha registrado tanto su web oficial como las cuentas en la redes sociales desde que se hizo pública la incorporación del futbolista.

El acuerdo global generó sorpresa generalizada y numerosas bromas el domingo por la tarde. En el entorno del Levante hay que sumar el enfado. Al club le ha traicionado que no acabe de cerrar un delantero y que se haya hecho pública esta operación cuando la afición granota está ya más que intranquila.

Muestras de rechazo

Además, el FROG expresó su rechazo a que el Levante cierre acuerdos con Arabia Saudí. El sindicato de accionistas remarcó a través de un comunicado que el gobierno de este país está acusado por Aministía Internacional de restringir «severamente» el derecho de expresión, asociación y reunión, además de otras medidas como obtener confesiones bajo tortura o dictar penas de muerte por delitos no violentos. «Nos parece inaceptable que el nombre del Levante se manche de esta manera en busca de beneficio económico», señalaron.

No fue la única muestra de rechazo que se produjo de manera oficial durante la jornada de ayer. Hubo otra, pero en este caso al acuerdo en global y por parte del sindicato de futbolistas españoles. «Este nuevo modelo de negocio prioriza el aspecto económico por encima del deportivo, sacrificando la esencia de este deporte y anteponiendo el negocio a la promoción y formación de nuestros jugadores», aseguró este organismo mediante un comunicado.

«El acuerdo impide la formación de los futbolistas de categorías inferiores y representa un obstáculo para las oportunidades de la cantera, a la que no siempre conceden esta clase de oportunidades», añade el escrito de la institución presidida por el exlevantinista David Aganzo. Además del club granota, van a acoger futbolistas de Arabia Saudí el Villarreal y el Leganés, de Primera, así como el Sporting, el Rayo Vallecano, el Numancia y el Valladolid en Segunda.

El jugador que llega al primer equipo del Villarreal es el extremo Salem Al Dawsari. En el Leganés recala el volante ofensivo Yahia Al Shehri. Al conjunto castellonense y al madrileño se incorporarán los canteranos Jabor Issa y Marwan Othman, respectivamente.

Desde el Levante se insiste en que Fahad Al Muwallad llega después de que técnicos del club lo hayan visto jugar en directo. Lo han hecho con su club y con la selección de Arabia Saudí, que a finales de 2017 estuvo en Portugal.

Este tipo de acuerdos se han realizado en los últimos años con futbolistas chinos. Hasta ahora, sin embargo, esos fichajes eran fruto de pactos de algún club. Esta es la primera ocasión en la que La Liga impulsa una operación global con varios de sus equipos.