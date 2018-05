El Levante se asienta en la clase media de la Liga Los triunfos consecutivos ante Málaga, Athletic y Sevilla que han permitido certificar la salvación también han sido claves para superar al Murcia La reacción tras la llegada de Paco López ha permitido al equipo colocarse en el puesto 30 de la clasificación histórica MOISÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 2 mayo 2018, 00:08

El Levante ya es clase media de la Liga. No forma parte aún de ese sector acomodado, que pese a que no debe descuidarse para evitar la zona baja aspira de partida a Europa. El club de Orriols no está aún en ese estatus. Se halla entre esos clubes que han de ganarse con el sudor de su frente cada temporada en la élite, pero que ya están acostumbrados a recibir en su estadio a los mejores. No en vano, la entidad azulgrana se ha pasado más de la mitad de lo transcurrido del siglo XXI (10 de 18 temporadas) en la máxima categoría.

Entre finales de los 80 y en los 90, clubes como Valladolid, Racing, Oviedo o Mallorca formaban parte de esa clase media de la Liga. Algunos, como el balear, se permitieron incluso escarceos por Europa o disputar alguna final de Copa en aquellos años de vino y rosas. El Levante tuvo su excursión por la competición continental tras la temporada 11/12, la mejor de su historia en la élite. Fue con Juan Ignacio Martínez como entrenador y gracias en gran medida a los 15 tantos rubricados por Koné.

El africano ha sido uno de los mejores delanteros del Levante en la Liga. También hay que mencionar en ese apartado a Caicedo (13 goles) -y a Stuani, que estuvo a la sombra del ecuatoriano-o a Martins, pese a la espantada del nigeriano para irse a la liga estadounidense.

Estos artilleros, pero también muchos otros futbolistas, han sido básicos para que el Levante haya sumado 453 puntos en los 436 que ha disputado en Primera hasta el encuentro del pasado viernes contra el Sevilla. En las últimas tres jornadas, el equipo de Paco López ha hecho pleno, ya que en las anteriores había doblegado a Málaga y Athletic. De este modo, en menos de dos semanas ha sumado lo necesario para colocar al club en el puesto 30 de la clasificación histórica.

El Levante acaba de superar a otro de los equipos que pasaron una importante etapa de su vida en Primera como es el Real Murcia, en su caso en los 80: militó en la élite seis temporadas de aquella década. Los 40 puntos logrados hasta ahora han permitido distanciar a otros habituales de la Liga como el Salamanca, el Sabadell o el Cádiz, que está peleando por regresar a Primera.

El siguiente reto del Levante debe ser colocarse entre los 20 primeros de la clasificación histórica. El objetivo está lejos: esta plaza la ocupa ahora el Villarreal, consolidado en Primera y que ya ha sumado 1.021 puntos en sólo 679 partidos. Aunque se requieren muchas temporadas en Primera para llegar a ese botín, las víctimas propicias son clubes como Mallorca, Oviedo, Valladolid y, sobre todo, Racing: el conjunto cántabro es el 14 con 1.416 puntos en 1.426 partidos y actualmente está en Segunda B.

Para llegar a ese bagaje, no obstante, el Levante necesitaría estadísticamente 20 temporadas en Primera. En 12 campañas que ha militado en la élite y ha logrado la permanencia, el equipo se ha movido en el entorno de los 40 puntos. Sólo se ha salido de esa horquilla el año en que JIM lo metió en Europa League y el que lo salvó Lucas Alcaraz con 37 puntos. Con esos mismos bajó en 2005, mientras que en los otros dos descensos sufridos en el siglo XXI se acabó con 26 (2008) y 32 (2016).

Eso en la era de los tres puntos. En las dos temporadas que el Levante ha militado en Primera durante el siglo XX, la victoria se premiaba con dos puntos. En 1964 el equipo se salvó con 27 puntos y el año siguiente cayó a la promoción de permanencia -ahí acabó bajando- con 21. Aquel era el equipo de Calpe y Domínguez, el único que ha sido hasta la fecha internacional por España vistiendo de granota. En la modernidad el que más cerca estuvo fue Iborra y ahora se habla de que Lopetegui pueda premiar a Morales por su papel decisivo en la salvación. Ellos son, junto a Juanfran y Ballesteros, futbolistas que han marcado una época con el Levante en Primera.