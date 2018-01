LaLiga pone en conocimiento de la RFEF los supuestos insultos racistas de Aspas a Lerma Jefferson Lerma y Iago Aspas, durante el encuentro / LP El granota denunció los hechos al árbitro del encuentro y posteriormente ante los medios de comunicación EFE Jueves, 18 enero 2018, 14:43

LaLiga ha informado que ha remitido al Comité de Competición de la RFEF un escrito poniendo en su conocimiento los hechos que presuntamente se produjeron durante la disputa del encuentro Levante-Celta entre Jefferson Lerma e Iago Aspas.

El colombiano Lerma denunció tras el encuentro que el delantero internacional del Celta le había dicho "negro de mierda" durante el partido disputado el pasado domingo.

"Quiero hacer una denuncia, creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar", dijo en una entrevista en la cadena Bein.

Aspas, por su parte, negó haber proferido dicha frase contra Lerma. "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", ha señalado el delantero gallego a los medios oficiales del Celta.

LaLiga también denuncia cánticos ofensivos en el encuentro Deportivo-Valencia disputado en Riazor contra el club visitante por parte de unos 600 aficionados locales, ubicados en la parte central del fondo Maratón inferior.