José Luis Morales: «Me quiero retirar en el Levante» Morales celebra su gol en Butarque. :: jorge / RAMÍREZ/LEVANTE UD «Este club me dio la oportunidad y sería bonito. Cuando pasen los años y según mi rendimiento veremos si es posible», indica MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:19

José Luis Morales es ya historia del Levante. Con su tanto en Butarque se convirtió en el máximo goleador histórico en Primera del club al que profesa amor eterno. Lo celebró a lo grande. Con su ya característico gesto que hace referencia al apelativo de Comandante y con otro que viene realizando en las últimas ocasiones. Cruza los brazos y saca la lengua en alusión a alguien y por motivos que mantiene en el anonimato. «Son detalles con ciertas personas que prefiero que no salgan a la luz», señala. Lo que no esconde es el deseo de que su futuro sea granota.

-¿Cómo ha vivido sus primeras horas tras convertirse en el máximo goleador histórico del Levante en Primera?

-Muy felices. Es algo que nunca había imaginado que iba a conseguir. Con el paso del tiempo te vas acercando y cada vez te va haciendo más ilusión. Ahora, a disfrutarlo y dejarlo lo más arriba posible.

«Ser máximo goleador del Levante en Primera me hace feliz y no pensaba en lograrlo»

-Vamos, que sí le da valor a ese récord y no lo se lo toma como una mera anécdota...

-Sí, a uno le gusta dejar huella en los sitios en los que está. Aunque parezca que ya le estoy dando valor, cuando pasen los años y realmente sea consciente de todo lo que he conseguido a nivel personal, le otorgaré mucha más relevancia. La verdad es que estoy muy contento y orgulloso por lo que he logrado. Es una buena manera de dejar reflejado todo el trabajo que hace uno.

-En cinco años ha pasado de salir cedido con el futuro incierto a ser la estrella del Levante...

-Ya no sólo desde que salí cedido a Eibar, sino desde antes, cuando estaba jugando en Madrid en Tercera era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Mi pensamiento era que iba a ser un futbolista más de esa categoría o jugar alguna temporada en Segunda B. Cuando me llamaron para el filial del Levante lo percibí como un tren que pasa, que has de cogerlo e intentar llegar a lo que había soñado de pequeñito. La verdad es que ha ido todo rodado. Como esto del fútbol nunca para, estos cuatro o cinco años han pasado rápidos. No le das un valor y un mérito grande, es una vez te retiras o te paras a mirar fotos y vídeos cuando le das toda la relevancia a lo conseguido.

-Se ha comentado que cuando salió cedido se llegó a plantear que no llegaría a Primera, como que tiraba la toalla. ¿Es eso cierto?

-No. Sí es verdad que cuando salí cedido tenía claro que era imposible quedarme en el primer equipo viniendo del filial de Segunda B, aunque hubiéramos hecho un buen año. Pero yo no me fui con la sensación de no iba a ser jugador de Primera, sino porque a un futbolista le gusta jugar y el míster que había por aquel entonces no tenía hueco para mí en el equipo. Pero no me marché pensando en tirar la toalla, sino todo lo contrario: a trabajar más, intentar hacer un buen año en Eibar. Salió todo rodado, conseguimos el ascenso y fui un jugador importante. Mendilibar, que estuvo muchos partidos viéndonos en Ipurua, me hizo hueco cuando llegó al Levante y hasta hoy. Estoy muy contento y orgulloso de haber tenido la confianza de todos los entrenadores que han pasado por el club.

-Pero con Mendilibar los primeros partidos no fue titular. ¿Se le pasaron fantasmas por la cabeza o le había dado confianza?

-Cuando empecé la pretemporada era un futbolista que no había jugado nunca en la categoría y él me dio mucha confianza desde que llegó. Me dijo que estuviera tranquilo, que ese año no iba a salir a ningún sitio, que iba a entrar en el equipo y que tendría que trabajar para ganarme un puesto. La pretemporada que hago es muy buena a nivel de adaptación, aunque me llevo el varapalo de no ir convocado en el primer partido de Liga. Entonces uno piensa: '¡Hostia, a lo mejor no estoy haciendo el trabajo necesario para jugar en Primera!'. El resultado no fue bueno y la semana siguiente me puso de inicio contra el Athletic. Fue un escenario soñado para debutar en Primera, aunque es cierto que el resultado tampoco fue bueno.

-¿Hay algún momento que piense: 'Ya soy futbolista de Primera'?

-Exactamente no sé cuál es momento. Cuando Mendilibar me dio la oportunidad, a pesar del resultado, a nivel personal me encontré bien e hice un buen partido. Desde entonces me siguió poniendo, aunque él no tuvo suerte y lo rescindieron. Vino Lucas Alcaraz, que es un entrenador que no te conoce, con otro estilo de juego e identidad... En principio continuó con la línea de Mendilibar y me mantuvo en el once, pero el equipo no hizo un buen partido en Vigo y desde entonces yo me quedé fuera dos o tres semanas. De nuevo pensé que estaba haciendo algo mal y que tenía que trabajar más. Por suerte sí hay un momento que fija un antes y un después desde la llegada de Alcaraz, que es el gol que le marqué al Valencia. Desde ahí hasta ahora me he sentido muy importante.

-Usted ha superado a Barral, que en un reportaje publicado por este diario ayer decía que su mejor momento fue en el Levante. Argumentaba que el cénit de un futbolista es a los 30 años, la edad que tenía el entonces y la suya de ahora. ¿Está de acuerdo?

-No sé si será la mejor edad. Los futbolistas pasamos por mejores y peores momentos. A lo largo de esta temporada me he encontrado muy bien y ahora al final me he enganchado en los últimos partidos. Con la llegada de Paco López he realizado buenas actuaciones, marcando goles y dando asistencias. Me siento importante. No creo que tenga que ver con la edad, pienso que cada futbolista pasa por momentos. Sí que considero que este año está siendo el mejor en mi carrera.

-¿En que ha evolucionado?

-Yo antes era un jugador algo más tímido a la hora de encarar y de ir hacia delante. Es cierto que con el paso de los entrenamientos y según te dan confianza te vas soltando. Pero también es verdad que al principio tienes ese miedo a que te salga mal. Además, en mis comienzos con el primer equipo no dependía de mí seguir en el club y tenía esa presión. Al final, siempre he jugado prácticamente igual. Ahora he evolucionado con Paco López. Me ha puesto de delantero y a la hora de jugar entre líneas es donde más he mejorado.

-Usted es de los futbolistas que más defienden a Paco López en público. Ahora que está confirmado para la próxima temporada, ¿cree que van a mantener el impresionante nivel desde que llegó con el inicio del siguiente curso?

-Eso lo sabremos cuando empecemos la pretemporada. Evidentemente Paco López se ha ganado la renovación. Con las pocas cosas que ha introducido en la manera de jugar y cuatro o cinco aspectos tácticos con balón nos ha dado mucha confianza a todos. Sobre todo también por la pasión e ilusión con la que vive este deporte, que al final forma parte de nuestra vida y creo que es un poco por donde ha ido tirando esta temporada. Todo el mundo pensaba que cuando acabase podía salir, pues yo creo que ha hecho méritos para seguir al menos un año más con nosotros.

-¿La plantilla está contenta de que siga Paco López?

-Sí. Al final hemos conseguido el objetivo entre todos, el nos ha ayudado y todos los futbolistas se han sentido importantes. Desde le primer día él lo dijo, que todos tenemos que ser importantes aunque jueguen 11, otros 7 vayan al banquillo y el resto tengan que quedarse en la grada porque así son las normas. Él ha incidido en que teníamos que vivir el día a día sin pensar en quién iba a jugar y quién no. La verdad es que lo ha gestionado muy bien y hasta el día de hoy no he visto ningún mal gesto o mala cara.

-Ha dicho que en el primer año tras la cesión en Eibar no dependía de usted quedarse en el Levante. Ahora parece todo lo contrario. ¿Va a estar mucho más tiempo aquí?

-Sí. Siempre que me lo han preguntado yo he dicho lo mismo. Me encuentro muy a gusto en el Levante. Pienso que hay que ser agradecidos y conmigo este club hizo una apuesta que era complicada porque yo era un futbolista ya mayor no sólo para el primer equipo, sino también para el filial. Ellos se la jugaron, arriesgaron y se fiaron de mí. Siempre voy a estar agradecido por eso y espero devolvérselo con muchos años. Yo sigo teniendo mi contrato, pero si fuera por mí seguiría.

-Imagino que prolongará pronto ese contrato y entonces estará todavía más tranquilo...

-Eso se irá viendo y solucionando. Yo aún tengo un año más fijo y otro por partidos. Tanto el club como yo estamos contentos, e imagino que si mi rendimiento sigue siendo el mismo podremos continuar juntos de la mano muchos años.

-El premio ese que le dio el Athletic a Puyol por haber pertenecido a un solo club será un sueño...

-(Ríe) ¡Eso ya serían palabras mayores! Yo no sabía ni de su existencia hasta el otro día. Yo simplemente trabajo pensando en lo mío, en el Levante, y todo lo demás depende del rendimiento.

-¿Quiere retirarse aquí o es de los que tiene el compromiso de jugar antes en el club de sus orígenes?

-La verdad es que quiero retirarme en el Levante. El rendimiento es bueno, el club me dio la oportunidad y sería bonito. Evidentemente, según pasen los años y sea mi rendimiento veremos si puede convertirse en una realidad. Sí pienso en que me gustaría retirarme aquí, pero hay otros factores que influyen a la hora de realizar ese sueño.

-Barral también dijo que tanto la cifra que él tenía como la suya no son como las estadísticas de Cristiano. Que llegará alguien y le superará... ¡Habrá que apretar para dejarla en más goles!

-Yo simplemente voy a seguir trabajando e intentaré marcar algún gol más, pero sin la intención de hacer el máximo posible para que no me quiten el récord. Eso al fin y al cabo, como ha dicho él, si llega un delantero que haga goles en un par de años lo puede superar. Es algo que no me preocupa. El tiempo que siga, a ver a dónde puedo llegar.

-¿Se la pasará si viene un delantero que empiece a hacer goles?

-¡Sí, hombre! ¡Eso seguro! Que marque uno u otro sirve para que el equipo consiga el objetivo.