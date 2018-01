José Luis Morales: «Si sales al campo a pasearte te ganan, tu gente te silba y es lo que te mereces» López Muñiz da instrucciones a Campana desde la banda del Ciutat de València. / efe El técnico granota, López Muñiz, asegura que los objetivos del equipo «van por otro lado» y admite que ante el Espanyol salieron «despistados» R. D. Viernes, 12 enero 2018, 00:00

valencia. José Luis Morales no se mordió la lengua tras la eliminación copera y se mostró comprensivo con los pitos de la afición. «Alguno creía que bajando del autobús tenía la eliminatoria pasada. Si sales al campo a pasearte te ganan, tu gente te silba y es lo que te mereces», afirmó el madrileño, quien considera que es momento de realizar examen de conciencia: «Este no es el Levante que todo el mundo conoce. Cada uno se lo tiene que hacer mirar. Y que se lo mire esta noche porque mañana tenemos que pensar en el domingo. Que cada uno se mire lo suyo y deje de mirar al compañero antes que lo suyo. Tenemos que dejar de pensar en hacer goles con tres minutos de posesiones. A ellos les caían los rebotes porque estaban mejor colocados».

Además, Morales lamentó ser el único que aceptó dar explicaciones tras el encuentro: «Si no somos mayorcitos para dar aquí la cara, evidentemente nos va a costar mucho dentro. El que siempre está dando la cara se gane o se pierda es el mismo. Salgo y me tengo que poner colorado y pedir disculpas a la gente. El equipo ha hecho un partido desastroso y hay gente a la que le han dicho que salga y no ha querido».

Por su parte, el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, indicó que aunque lamenta la eliminación, recordó que el objetivo principal del club es lograr la permanencia en LaLiga. «En la primera parte nos han superado en ritmo e intensidad y nos remontaron la eliminatoria. Tras el 0-2, el equipo mejoró pero con pocas ocasiones y pocas llegadas. Hay que pensar en el domingo, que es un partido muchos más importante, porque somos conscientes de hasta donde podíamos llegar en Copa pero nuestros objetivos van por otro lado», recalcó.

«Al traer el resultado positivo de Barcelona, pensaba que el partido se podía sacar adelante, pero en los primeros minutos el Espanyol nos dio la vuelta al partido y nos metió el miedo en el cuerpo. La primera parte nuestra fue a un ritmo bajo y eso te penaliza mucho. Luego el equipo cogió ritmo de partido pero ya era tarde», analizó.

«El Espanyol buscó la espalda de nuestra defensa y no supimos contrarrestarlo y nos crearon problemas. Era algo que estaba previsto, porque de medio campo hacia delante tienen jugadores desequilibrantes, y con eso le dieron la vuelta a la eliminatoria. Salimos un pocos despistados», asumió.

Mientras, el técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, estaba feliz por la victoria y la clasificación. «Había imaginado un partido aparecido, con un gol pronto para que los chicos pensaran que la eliminatoria estaba más cerca. Salió el partido bien», sentenció con un semblante seri, y no quiso pronunciarse sobre una posible marcha al Stoke City.