Fútbol | Levante UD Jefferson Lerma denuncia insultos racistas de Iago Aspas Lerma y Aspas, durante el Levante-Celta de este domingo. / Efe «Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que estaba harto de protestas», lamenta el colombiano, mientras el gallego lo niega M. R. Domingo, 14 enero 2018, 17:30

Jefferson Lerma ha denunciado insultos racistas durante el partido frente al Celta por parte de Iago Aspas. El mediocentro colombiano ha asegurado que el delantero le ha llamado “negro de mierda”. Lo ha asegurado en declaraciones a BeIn Sports. “Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que estaba harto de protestas y no ha atendido a mis palabras”, ha lamentado el futbolista del Levante.

El centrocampista internacional ha puntualizado que esta es la primera vez que le sucede algo así en España y ha apostillado que esto no se puede permitir. El Levante ha publicado un escueto comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. El club granota ha mostrado su firme respaldo al jugador y ha asegurado que rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol.

Aspas niega los insultos

El internacional español Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, ha negado este domingo haber llamado "negro de mierda" al futbolista colombiano del Levante Jefferson Lerma durante el partido que ambos equipos han disputado esta mañana en el Ciutat de Valencia.

"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", ha señalado el delantero gallego a los medios oficiales del Celta.

Una versión muy diferente a la ofrecida por Lerma a la conclusión del choque: "Quiero hacer una denuncia delante de las cámaras. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar", ha dicho el centrocampista colombiano.