Iván Villar releva a Raúl, Samu se va cedido al Málaga y Nano busca salida Iván Villar, durante un entrenamiento con el Celta. / lp El joven gallego ocupa el sitio del portero vasco, que pasará por quirófano para solucionar sus problemas de cadera y se perderá la temporada ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Viernes, 26 enero 2018, 01:00

Aunque las negociaciones para pescar un delantero se han complicado más de la cuenta, ayer fue un día agitado en las oficinas de Orriols. Continúa el baile en la portería. Tras el traspaso de Mitch Langerak y el retorno de Koke Vegas, el Levante incorporó a otro arquero para cubrir el vacío de Raúl Fernández, quien finalmente va a pasar por quirófano. La entidad azulgrana se ha reforzado con el joven Iván Villar, quien llega cedido por el Celta hasta final de temporada.

Iván Villar trabajará junto a Oier y Koke. El gallego, de 20 años, disputó la pasada campaña un encuentro de Primera División. Ha sido internacional sub-17 y sub-19 y ha ido convocado con la selección sub-21, aunque todavía no ha debutado. Ocupará la ficha de Raúl en el Levante. El bilbaíno, quien antes de aterrizar en Orriols ya arrastraba problemas en la cadera derecha, será operado el martes en Barcelona por el doctor Cugat. Permanecerá cuatro meses de baja.

«Cuando se hace el traspaso de Langerak al Nagoya, viene Raúl y nos comenta que cada vez se encuentra peor y que no puede competir con Oier porque cada vez tiene más molestias y limitaciones. Entonces la dirección deportiva tuvo que tomar cartas en el asunto», explicó ayer Muñiz.

Además, se zanjó la cesión de Samu García al Málaga. El conjunto andaluz se guarda una opción de compra obligatoria de 1,5 millones siempre que logre la permanencia y el extremo dispute un mínimo de partidos. En ese caso, el Levante se reservaría un porcentaje de un futuro traspaso. «No ha pasado unos buenos meses, porque no encontraba el rendimiento que él esperaba de sí mismo. Estamos esperando a que haya incorporaciones en esa posición», comentó Muñiz.

El Levante pretende hacerse con los servicios de un delantero y un mediapunta. El club no cuenta con Nano Mesa y le ha pedido que busque destino antes de que se cierre el mercado. El atacante canario maneja el interés del Tenerife.

«Tenemos que intentar solucionar esas bajas con la mayor brevedad posible porque los partidos siguen pasando y el tiempo se va acortando. No podemos perder mucho tiempo. No soy partidario de fichar por fichar, porque eso te lleva a lamentarte dentro de unos días de la decisión que has tomado. Pero cada vez necesitamos más urgentemente esa incorporación», avisó Muñiz.