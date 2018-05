«Helguera no ha tocado techo aún» Toni Cruz, durante su etapa en Las Palmas. / canarias 7 Toni Cruz alaba al nuevo secretario técnico granota, que ha sido su socio en Las Palmas ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:38

Con sólo un mes de diferencia, Luis Helguera y Toni Cruz han salido de Las Palmas. El descenso del conjunto amarillo ha desembocado en un cambio de la estructura. Ambos han formado tándem durante los tres últimos años, por lo que se conocen a la perfección. El gallego, recientemente nombrado secretario técnico del Levante, ha actuado como mano derecha del director deportivo canario, quien ensalza la figura de su ya exsocio. Celebra la llegada de coruñés a Orriols y avisa de su instinto al apostar por futbolistas.

Toni Cruz, director deportivo de Las Palmas durante las siete últimas temporadas, se despidió de la entidad canaria el día 19. Después de tres cursos trabajando codo con codo con Luis Helguera, sólo tiene palabras de elogio para el de Ferrol. «Él llegó al club una vez habíamos ascendido a Primera y ya prácticamente con el equipo hecho, porque se incorporó en agosto. A partir de ahí, nos hemos ido conociendo. Distinguiría dos aspectos: el profesional y el personal», explica antes de entrar en detalles.

«No ha tocado techo aún. Es un profesional del fútbol con perfil y contenido. Con perfil porque fue un futbolista que actuó en Primera División y es de los españoles con más partidos en la historia de la liga italiana. Y con nosotros demostró que tiene contenido. Tiene su cabeza entrenada para la labor de secretario técnico y tiene mucho ojo a la hora de hacer seguimiento a los futbolistas, escoger y adaptarse a los contextos. Y a nivel personal, es leal, fiel y un tío fantástico», añade Cruz.

«Felicito a Tito por haber elegido a Luis. Estoy convencido de que van a quedar muy satisfechos»

Luis Helguera se presentó en Valencia el lunes para emprender su etapa como granota. El gallego, al igual que hizo en Las Palmas, convive con un director deportivo. En el equipo canario era Toni Cruz, mientras que en Orriols se trata de Tito Blanco.

«En Las Palmas teníamos una identidad muy acusada y propia y, en la búsqueda, el seguimiento y la captación de futbolistas, se supo adaptar perfectamente. El secretario técnico es el que alimenta de información para que otros tomemos decisiones y él tiene muy buen ojo. Además, hay un aspecto muy importante. Y es que tiene muchísima ilusión por formarse y mejorar y muchísima pasión por lo que hace. Felicito a Tito y al Levante por haber elegido a Luis. Estoy convencido de que van a quedar muy satisfechos», asegura Cruz.

Helguera, al margen de rastrear el mercado y recomendar jugadores, ha puesto en marcha ciertas operaciones. «En algunas circunstancias también negoció. Las funciones de un secretario no son esas, pero a veces sí son las de iniciar. Es una persona con buen talante e inteligente como para poder manejarse en cualquier tipo de negociación», comenta el canario.

Cruz y Helguera no han logrado el objetivo de Las Palmas en el curso recién terminado. «En el fútbol se analiza lo último. Y en lo último estamos disgustados, porque no ha salido bien. No ha salido bien en el césped. Económicamente, en diferentes operaciones, el club ha tenido unos balances tremendamente positivos. Pero al final se evalúa sobre el césped y hasta cierto punto es normal que una vez acabada la temporada estemos ambos fuera», admite. Precisamente, el AEK Atenas desembolsó el jueves dos millones por la opción de compra sobre Marko Livaja.

«Hacíamos las cosas en equipo. No me gusta que se le ponga nombre a las adquisiciones, porque son procesos en los que interviene mucha gente. Pero Livaja podríamos apuntárselo a Luis», reconoce Cruz, quien analiza la política de fichajes de Las Palmas: «Uno de los factores fundamentales era que fueran a coste cero. Lo que hemos hecho es pagar opciones de compra tras cesión. Desde la llegada de Luis, pagamos la de Mauricio Lemos, que venía del Rubin Kazan. E hicimos una compra muy pequeña, que fue la de Mateo García».