La guinda de Paco López Ivi y Morales luchan por un balón durante el entrenamiento de ayer en el Ciutat de València. / LEVANTE UD Valverde deja fuera de la convocatoria a Messi, por lo que Morales y Bardhi no podrán medirse al líder de la clasificación de mejores regateadores y lanzadores de faltas El Levante busca ante el Barça su quinto triunfo seguido en casa para hacer historia ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 13 mayo 2018, 00:58

valencia. Desde que Paco López tomó el banquillo de la primera plantilla, todo son alegrías en el Ciutat. El Levante, con el de Silla como director de orquesta, ha superado a cada uno de los rivales que ha pisado el césped de Orriols. Cuatro victorias consecutivas en casa. El entrenador valenciano quiere que esta noche vuelva a sonar esta dulce sinfonía. No será fácil, ya que ahora toca un desafío de envergadura. Los azulgrana aspiran a conseguir lo que ningún equipo ha logrado esta temporada: ganar al Barcelona. En caso de hacerlo, el conjunto granota firmará la mejor racha como local de su historia en la máxima categoría. Un récord que pondría la guinda al papel desempeñado por el técnico durante los dos últimos meses.

El Levante nunca ha enlazado cinco triunfos en casa en Primera División. Con Paco López como entrenador, el cuadro granota se ha impuesto al Eibar, Las Palmas, el Málaga y el Sevilla en el Ciutat de València. Cuatro victorias cargadas de pasión. Cabe recordar que, ante el cuadro amarillo y el blanquiazul, los goles decisivos llegaron en el minutos 93.

Los azulgrana, que ya encadenaron cuatro triunfos como local en la temporada 2011-12 y la 1964-65, tratarán de marcar un hito esta noche alcanzando la quinta. El adversario no es el ideal. Y es que el Barcelona permanece invicto en lo que va de Liga. Los de Ernesto Valverde, que se presentarán en Orriols con el título en el bolsillo, están a sólo dos jornadas se alzarse como el primer club que completa el campeonato sin perder ningún partido desde que se implantó el formato de 20 equipos.

El entrenador de Silla intentará celebrar su renovación superando a un Barcelona invicto

El cuadro de Paco López, con la permanencia sellada matemáticamente desde hace dos jornadas, no ha levantado el pie del acelerador. Quedó demostrado el pasado lunes con la goleada firmada contra el Leganés. 22 puntos sumados de los 27 posibles desde que entró en escena el técnico de Silla, quien buscará celebrar hoy su reciente renovación. El martes, la entidad granota formalizó su apuesta por el valenciano y amplió su contrato para la próxima campaña con opción a otra.

Habrá un ambiente excepcional en el Ciutat de València, que confía en colgar el cartel de 'no hay entradas'. La grada aprovechará para despedirse de Iniesta, quien ya ha anunciado su marcha del Barcelona. El Levante es un rival especial para el genio manchego, ya que ante los granotas marcó su primer gol como futbolista blaugrana. Tuvo lugar en el Camp Nou el 14 de enero de 2004. Esta noche, además, los de Paco López harán el pasillo de honor a los jugadores del Barça por su título de Liga.

Sin embargo, durante los 90 minutos, no habrá sitio para los homenajes. El Levante todavía tiene la posibilidad de escalar posiciones en la clasificación. Algo que reportaría unos mayores ingresos por derechos de televisión la temporada que viene. Para el choque de hoy, el entrenador azulgrana tienes disponibles a todos sus hombres salvo los que sufrieron lesiones de larga duración: Iván, Toño, Raúl y Doukouré.

Paco López prepara algunos cambios en el once con la idea de repartir minutos entre los futbolistas que han gozado de menos protagonismo. Oier y Rochina, quienes se formaron en La Masia, encaran la cita con una motivación añadida. Finalmente, el Ciutat no podrá disfrutar del duelo particular entre Bardhi y Messi ni entre Morales y el argentino. Y es que Valverde ha dejado fuera de la convocatoria al astro barcelonista, líder de dos clasificaciones en las que también brillan los granotas.

Los golpes francos han desatado un atractivo pulso entre Bardhi y Messi. El macedonio se alza como el segundo futbolista de la Liga que más goles ha marcado de falta directa. Lleva cinco dianas y sólo le supera Messi, quien suma seis. Al mismo tiempo, el argentino encabeza la clasificación de regateadores, en la que Morales ocupa el segundo lugar.

«Viendo al Levante durante toda la temporada, siempre he pensado que tenía juego y equipo suficiente para estar más arriba de lo que indica en la clasificación. Ganar siete de los últimos nueve partidos me parece increíble y ahora están jugando muy sueltos y en un gran estado de confianza», advirtió ayer Ernesto Valverde. Para su visita a Orriols, el técnico del Barcelona cuenta con las bajas de Umtiti, con molestias en la rodilla, y Sergi Roberto, sancionado. Introducirá rotaciones en el once.