Fahad reaparece seis días después Paco López charla con Fahad al principio de la sesión de ayer. / jesús signes «Lo que no conocíamos exactamente era la tardanza, pero sí sabíamos que tenía un problema familiar en Arabia», dice el técnico El saudí vuelve tras su desconcertante ausencia y se entrena al margen del grupo A. M. VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 00:27

No ha debutado todavía con la camiseta del Levante, pero su ausencia se ha hecho notar. Por las circunstancias en que se ha producido, ya que en Orriols hubo confusión sobre su paradero. Ayer, seis días después de abandonar España con permiso del club, Fahad Al-Muwallad reapareció. Se presentó junto al resto de compañeros en el Ciutat de València para participar en la sesión previa al trascendental encuentro de hoy. Sin embargo, le tocó trabajar al margen del grupo para recuperar el ritmo.

Al saltar al césped del estadio, Fahad recibió la bienvenida por parte de algunos jugadores antes de escuchar las consignas de Paco López. El entrenador granota se dirigió al joven extremo para indicarle el trabajo que iba a tener que realizar durante la sesión preparatoria. Le explicó que no iba a entrenarse con el colectivo. En otra parte del campo, realizó ejercicios con balón junto a Giampaolo Pazzini, quien arrastra molestias. Cuando el italiano se retiró a los vestuarios, el saudí continuó trabajando a las órdenes de un miembro del cuerpo técnico.

Fahad no estará entre los 18 elegidos por Paco López para el partido de hoy. El futbolista, quien ya se perdió la visita al Atlético de Madrid, ha desaprovechado la oportunidad que le habían brindado las numerosas bajas del equipo. Faltó al entrenamiento del pasado viernes, pero desde el Levante se explicó que había viajado a Europa, presumiblemente a Alemania, por el fallecimiento de un familiar y que en principio iba a volver al trabajo el sábado. Ese día tampoco estuvo y la ausencia se ha prolongado más de lo previsto.

El lunes no apareció y dentro del club empezó a crecer la incertidumbre debido a las dificultades para contactar con Fahad. La entidad señalaba que el futbolista tenía permiso, aunque desconocía su fecha de regreso. Finalmente, el martes se produjo un sorprendente y desconcertante giro. El Levante comunicó que el atacante se encontraba en Arabia Saudí y que, gracias a la intervención del ministro de Deporte de aquel país, iba a acelerar su retorno.

Pese a esta rocambolesca situación, el Levante ha tratado de transmitir normalidad en las últimas horas. Tal y como quedó patente con las palabras pronunciadas ayer por Paco López. «Fahad no está disponible porque no ha entrenado durante toda la semana. Ha llegado de madrugada y por eso ha entrenado aparte. En principio, no entrará en la convocatoria», explicó el preparador granota, quien comentó la llamativa ausencia del futbolista. «El club estaba informado de todo. Lo que no sabíamos exactamente era la tardanza, pero sí que sabíamos que el chico tenía un problema familiar en Arabia. No sabíamos si iba a dura cuatro, cinco o seis días, pero el club estaba informado de todo», añadió.

Quien, salvo sorpresa, sí formará parte de la convocatoria es Armando Sadiku. El albanés no aprovechó su titularidad ante el Atlético, aunque Paco López confía en el potencia del delantero. «Es un jugador con unas condiciones bárbaras y una finalización con las dos piernas que es increíble. Y se lo he dicho. Es un chico trabajador, pero es verdad que también tiene que mejorar otras cosas que a nivel colectivo hacen falta. Pero esto va muy deprisa», advirtió el entrenador valenciano.

Además, Paco López está encantado con Aly Abeid. El joven lateral zurdo debutó con el primer equipo en el Metropolitano y se alzó como uno de los futbolistas más destacados. «De momento, se ha ganado el derecho a seguir entrenando con nosotros y a tenerlo en cuenta. ¿Por qué no?», apuntó el de Silla, quien se muestra prudente de cara al encuentro frente al Málaga.

«La idea es hacer un buen partido y seguir creciendo en nuestro trabajo. Pase lo que pase, no será nada definitivo. El camino lo tenemos trazado y cada vez el objetivo está más cerca, pero las matemáticas dicen que todavía nos queda y nos va a seguir quedando. Dependemos de nuestro trabajo», avisó.

Paco López se mostró encantado con la imagen ofrecida el pasado domingo en el Metropolitano: «Algún partido teníamos que perder. Ellos tuvieron más pegada pero no ha habido muchos equipos que hayan llegado tantas veces a su área como nosotros. Lo positivo es que el equipo intentó tener su ADN y demostrar personalidad», señaló.