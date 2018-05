El epílogo del paseo celestial Coke maneja el balón en un entrenamiento de esta semana. / LEVANTE UD El Levante cierra la inmejorable puesta en escena de Paco López como técnico MOISÉS RODRÍGUEZ Sábado, 19 mayo 2018, 01:36

«Si Dios quiere, ojalá en el futuro». Erik Cabaco abrió los ojos y sonrió cuando se le preguntó en una entrevista publicada en este diario por la selección uruguaya. Se ha hablado en cientos de reportajes sobre el extraño caso del país sudamericano de sólo tres millones de habitantes y que ha sido dos veces campeón del mundo de fútbol. Allí el balompié es una religión. Sus futbolistas tienen denominación de origen, con ese gen competitivo y la capacidad de jugar con el corazón. «Cuando le di el brazalete a Godín, le dije que esto era una enorme responsabilidad, pero también lo más grande que iba a conseguir en su carrera», asegura Lugano en una serie producida por HBO. La Celeste, la selección uruguaya es el símbolo de un país reducido en extensión pero enorme en cuanto el balón rueda sobre el césped. La grandeza de ser pequeño. Como la de este Levante de Paco López, un equipo que pasó de estar en coma a sumergirse en un placentero sueño del que despertará con el prolongado sonido del silbato de De Burgos Bengoetxea sobre las 15 horas de hoy.

Cabaco quiere debutar en la Celeste, pero también desea hacer carrera en el Levante. «Me crié en clubes así», dijo el uruguayo en la misma entrevista. El central, dinamita pura sobre el césped, posiblemente no tenga hoy minutos en Balaídos. Es uno de los apercibidos que, de ver tarjeta -algo muy posible cuando está sobre el césped-, se perderían la primera jornada de la próxima Liga, a mediados de un agosto no tan lejano como parece.

Paco López ya anunció en la previa que protegerá a todos los apercibidos que pueda en el partido ante el Celta. Además del uruguayo, en esa situación se encuentran Roger, Bardhi, Pedro López, Coke y Lukic. Todos viajaron ayer a Vigo. Salvo giro inesperado, los tres primeros estarán a las órdenes del técnico de Silla en su primera temporada completa como entrenador del Levante. El gran reto del valenciano, un veterano de los banquillos modestos que ha tenido una puesta en escena impoluta en LaLiga.

Roger y Oier acercan posturas con el club pero aún no hay acuerdo para prolongar sus contratos

El entrenador también desea contar con Coke y Lukic, pero para ello habrá que negociar con Schalke y Torino. De partida, parece más plausible convencer a los alemanes que a los italianos, que ya mostraron su deseo de recuperar al mediocentro en enero, cuando Muñiz no le daba minutos. Ahora que ha brillado a buen nivel, se frotan las manos.

El Levante mira más hacia el futuro que al partido de hoy donde, si gana y se dan los resultados, el equipo puede acabar undécimo la Liga. Más relevante parece para el club los contratos de Oier y Roger, cuyos agentes estuvieron ayer en las oficinas de Orriols. Se negocia, pero no hay acuerdo para prolongar la vinculación del guardameta y del delantero. Quien ya está centrado en su selección es Lerma. Está en Colombia y desde allí desvela, según unas declaraciones publicadas por As, que intercambió guiños con Florentino Pérez tras un partido entre el Levante y el equipo merengue: «Él me saludó y me dijo: 'Felicidades, juegas muy bien y corres mucho'. Yo le di las gracias y le dije: 'Tráeme al Madrid'. Me respondió: 'Sigue así y verás que vendrás'. Yo lo miré, sonreí y le dije que perfecto».