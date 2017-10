Enis Bardhi: «¿El secreto de mis faltas? Ahora siento el gol»

Enis Bardhi está siendo una de las sensaciones de la Liga. Ya ha firmado tres goles y ha hecho gala de un magistral disparo. El mediapunta del se ha convertido en una pieza fija en el once titular, aunque no se pone límites. "Estoy contento con mi temporada pero quiero más. Cuando marco, cuando hago cosas bien siempre intento ir a más, así que espero demostrar más en los próximos partidos e intentaré ayudar a mi equipo y eso es lo que me hace feliz", ha explicado en declaraciones a la televisión oficial del club.

En los golpes francos, Bardhi se presenta como una amenaza para los rivales. Tiene un guante en su pie derecho. "Bueno, el secreto es... Mucha gente me lo pregunta y siempre digo lo mismo. Siempre he entrenado mi tiro desde que era pequeño y he entrenado mucho los lanzamientos de falta pero nunca he lanzado tan bien como ahora. He mejorado con el tiempo. Ahora siento el gol, siento la falta. Creo que es una de las claves también. Pero es trabajo duro y, con esfuerzo, cualquiera puede lanzar así", afirma.

El pasado verano, el macedonio se decantó por emprender una aventura en Orriols. "Tenía otras ofertas, pero para mí la más importante era la del Levante porque podía jugar en la Liga española, una de las mejores ligas del mundo y me siento cada vez mejor, siento que estoy mejorando. Puedo decir que soy joven, tengo 22 años y sé que puedo dar más de mí. Me siento agradecido a los entrenadores y al Levante porque intentan ayudarme de la mejor manera".

El futbolista se va integrando en el club y la ciudad: "Ahora estoy más feliz, porque llevo más tiempo con el equipo y con mis amigos. Ahora los conozco mejor, conozco todos los lugares, ya estoy aprendiendo algo de español y estoy muy contento. Como siempre he dicho, me siento muy bien formando parte de este equipo. Y estoy muy contento".

Está encantado con el ambiente que se respira en el equipo: "Mis compañeros son muy buenas personas. Hay una atmósfera muy buena en el vestuario y eso es lo que necesito y lo que me hace sentir feliz aquí".