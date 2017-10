Fútbol | Levante UD Enes Unal: «Cuando me enteré pensaba que era una broma» «Estoy preparado para jugar ya», afirma Enes Ünal, quien admite que le ha sorprendido la operación por la que ha recalado en el Levante, que asume que contará con él para «un periodo muy corto» MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 31 octubre 2017, 13:07

“Estoy entrenándome y adaptándome a la Liga y a un nuevo país, en el que estoy encantado de haber venido”, ha señalado Enes Ünal en su presentación como futbolista granota. Lo ha hecho para remarcar que está preparado para debutar en cuanto Muñiz lo estime oportuno: “yo puedo jugar ya, en cuanto el entrenador lo estime oportuno”.

“Cuando me enteré pensaba que era una broma”, ha dicho el futbolista, aunque ha aclarado: “No por el club sino porque no es nada habitual que en el mercado se den situaciones así”. El delantero turco cedido por el Villarreal lucirá el 12, dorsal que ostentó Juanfran. Ha afirmado que “hará todo lo posible” y no ha aclarado si prefiere seguir en el Levante hasta final de temporada o regresar a El Madrigal en el mercado de enero.

En este sentido, el presidente granota, Quico Catalán, ha remarcado que la cesión se ha firmado hasta junio pero en el club se tiene bien claro que el futbolista puede regresar antes a su entidad de origen: “Hemos aceptado las reglas del juego. Se han dado unas opciones que no son habituales y han encajado, y si puede estar más tiempo con nosotros, encantados.

Tito, director deportivo granota, ha indicado en Enes Ünal es un jugador que ha marcado goles donde ha actuado. Sobre el hipotético fichaje de un lateral derecho por la baja de Iván ha sido ambiguo: ha señalado que se rastrea el mercado, pero que además de Shaq, la plantilla tiene futbolistas que de forma coyuntural han actuado en esa demarcación como Morales o Róber Pier.