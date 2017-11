«No encontramos ninguna causa a tantas lesiones» Viernes, 1 diciembre 2017, 00:56

En cada partido el entrenador del Levante tiene numerosas ausencias por lesión. En esta ocasión son siete. «Hay un montón de circunstancias que pueden afectar. Una rotura de ligamento cruzado no la puede evitar nadie y tenemos tres. Si vas analizando las otras lesiones, muchas fueron por un traumatismo, inevitables, diferentes motivos y situaciones, lo hemos analizado y no encontramos ninguna causa ni nada que se pueda corregir, con un análisis global de todas las situaciones, terrenos de juego, no hay explicación», explicó Muñiz. Sobre el encuentro, destacó: «Son puntos importantes, si ganas les dejas a una distancia considerable, debemos superarles». Por su parte, Míchel indicó: «Dejar la portería a cero es una obsesión, hay que buscar soluciones, resulta aterrador recibir tantos goles. El Levante es organizado, contundente y serio».