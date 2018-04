El derbi valenciano busca el récord de público en un choque de la Liga Iberdrola Peiró y Alejandra (VCF) y Jéssica y Lucía (Levante). / juan catalán El Ciutat espera más de 22.000 personas en un partido en el que Levante y Valencia perseguirán los tres puntos para no arriesgar la Copa LOURDES MARTÍ Miércoles, 25 abril 2018, 00:57

A pocos metros del Ciutat de València, donde se celebrará el derbi femenino este sábado (13 horas), algunas de sus protagonistas empezaban a prepararse también fuera del césped. Ambos equipos lo esperan «con ilusión». Primero, por el fútbol femenino, ya que buscarán el récord de asistencia de esta campaña a la Liga Iberdrola que se encuentra en los 22.000 espectadores del Wanda Metropolitano. Segundo, y en lo estrictamente deportivo, las de Kino y Jesús Oliva pelearán los tres puntos para mantenerse entre las ocho primeras clasificadas para poder disputar la Copa de la Reina.

Jéssica Silva siente que el equipo «puede cambiar la racha negativa». Las granotas esperan de la centrocampista detalles de calidad como hizo la semana pasada con un caño ante el Athletic o a principios de mes tras una gran jugada que se convirtió en viral con la camiseta de Portugal ante Bélgica. Buenos momentos que le permiten coger confianza: «Mi entrenador y mis compañeras me están ayudando mucho y lo más importante es que sirva para la victoria». La lusa no es el único peligro para el Valencia. Charlyn sigue siendo la máxima anotadora de la Liga Iberdrola con 24 dianas: «Ella es muy buena pero preocupan todas», decía Alejandra Serrano. La valencianista todavía no ha tenido la oportunidad de jugar con su equipo en un estadio: «Siempre se tiene ganas de disfrutar de un campo grande como el Ciutat o el Mestalla pero la verdad es que al venir de una victoria tenemos más ganas todavía». Alejandra reconoce que con el triunfo de la semana pasada el equipo sumó mucho más que tres puntos: «Al ganarle al Rayo nos quitamos una losa». La granota Lucía Gómez se muestra «orgullosa» por el hecho de que el Levante les apoye con gestos como el de que puedan jugar en el Ciutat. Muchas «ganas» tiene Marta Peiró, quien espera una victoria: «Venimos de una mala racha para el gran escudo que defendemos».