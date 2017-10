Una delantera en desgracia Nano, en el suelo ante la llegada del médico del club. / manuel molines Nano se retira del campo en camilla y puede estar hasta tres meses de baja | La gravedad de la lesión se conocerá tras las pruebas de mañana, mientras que los puntas baten el récord histórico del club sin marcar J. MOLINS VALENCIA. Domingo, 22 octubre 2017, 00:23

Desde luego la suerte no acompaña a los tres delanteros del Levante, que parecen haber caído en desgracia desde su llegada al club. Por si su falta de gol y las críticas de los aficionados no fueran suficientes, ayer se le sumó la lesión de Nano Mesa. El canario tuvo que ser retirado del campo en camilla y mañana está previsto que le realicen pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. Dependiendo de la gravedad, el periodo de baja puede oscilar mucho, entre dos semanas y hasta tres meses de baja en el peor de los casos.

A los seis minutos de la segunda parte Nano se dañó la rodilla en una jugada de ataque y recibió asistencias médicas. Quiso continuar jugando, pero solo aguantó un minuto más, hasta que cayó al suelo con gestos de dolor y empezó a llorar. De inmediato una camilla se lo llevó a los vestuarios. Las primeras pruebas médicas reflejaron que el atacante presenta un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Más tarde abandonó el estadio sin poder apoyar la pierna, sujetado por un fisioterapeuta y una empleada del club. Su gesto era de desolación. Se había hecho con la titularidad por segunda jornada consecutiva y por fin se le abrían las puertas de la Primera División. Pero esa lesión lo puede trastocar todo.

En el caso de que las pruebas confirmen los peores pronósticos, de tres meses de baja, el club deberá valorar si busca el fichaje de un delantero, aprovechando que tiene una opción de mercado con la lesión de Iván López. Aunque se confía en que el plazo de recuperación sea el menor posible, pero los gestos del futbolista no invitaban ayer al optimismo. «Nano no sabemos aún lo que tiene, no parece que sea la lesión más grave en una rodilla, pero tiene una lesión, la están valorando», indicó Muñiz tras el encuentro.

El futbolista no tuvo opciones de marcar durante los 53 minutos que estuvo en el campo, aunque sí luchó, trabajó y provocó una tarjeta amarilla a Arambarri con una cabalgada por la banda derecha y participó en el buen inicio del Levante en la segunda parte. En cualquier caso, para la próxima jornada el canario iba a ser baja, ya que no puede jugar ante el Eibar por contrato al estar cedido por el club vasco.

Los tres delanteros del equipo granota batieron ayer el récord negativo del Levante en Primera División, al acumular nueve jornadas sin marcar. El propio Nano, junto a Álex Alegría y Boateng tienen la pólvora mojada. El ghanés se quedó fuera de la convocatoria por el bajo nivel que ha ofrecido en las escasas oportunidades de jugar que Muñiz le ha concedido.

La delantera azulgrana lleva colgado el cartel de ser la más inofensiva de la Liga. El club deberá fichar a un punta de más nivel en el mercado, y además en enero Roger ya estará recuperado de su lesión. Pero mientras tanto la realidad es que el Levante sigue una jornada más como el único equipo de la categoría en el que no han marcado sus arietes. Bardhi, Morales e Ivi, desde la segunda línea, llevan ocho tantos.