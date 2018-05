La Copa de la Reina, a cara o cruz Un momento del último derbi disputado en el Ciutat de València. / manuel molines El Levante se jugará la clasificación ante el Barcelona, que quiere ganar la ligaLas granotas, en octava posición, dependen de sí mismas y su gran rival es el Madrid CFF, al que sólo le vale la victoria ante el Rayo Vallecano H. E VALENCIA. Lunes, 7 mayo 2018, 00:43

El Levante UD sigue entre los ocho puestos que dan acceso a la Copa de la Reina. Lo importantes es que el club granota sigue vivo y la jornada, pese a la derrota del sábado ante el Atlético de Madrid, se ha conseguido salvar gracias al tropiezo del Madrid, el gran rival de las granotas para lograr un puesto en la competición. A falta de una jornada, las chicas de Quino García dependen de sí mismas para estar presentes en el torneo aunque tienen por delante una última jornada durísima ante el Barcelona, que se juega el título ante el Atlético de Madrid, que tiene un punto de ventaja en la clasificación.

Las catalanas llegarán el próximo a Valencia con el objetivo de ganar y esperar el pinchazo del Atlético de Madrid, que tiene un partido fácil ante el Zaragoza, uno de los equipos que ha descendido de categoría. Las colchoneras tienen el título de Liga servido en bandeja.

Las chicas del Levante cayeron por la mínima el sábado ante el líder. Además, el triunfo de la Real Sociedad en casa del colista Santa Teresa por 1-4 les situó en el corte de los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina. A las donostiarras les bastará con sumar un punto en el derbi vasco ante el Athletic Club de Bilbao, que se disputará en Anoeta. El cuadro que dirige Gonzalo Arconada goleó en Badajoz gracias a un triplete de Nahikari García y un tanto de Claudia Zornoza.

El partido que jugarán ante el Barcelona el próximo domingo en la ciudad deportiva de Buñol será a una sola carta. Un triunfo es la única manera que tiene el Levante de asegurar su participación en la competición -en la primera vuelta cayeron por un contundente 5-0-.

El gran rival de las levantinistas es el Madrid CFF, que ayer tropezó tras empatar contra el Espanyol en casa. Una victoria de las madrileñas hubiera dejado a las valencianas empatadas a puntos pero fuera de los puestos de la Copa debido a que el club de la capital tiene mejor golaveraje particular.

El Madrid CFF se ha desinflado en las últimas semanas y tras el empate de ayer ante el Espanyol acumula siete partidos sin conocer la victoria. De hecho su último triunfo fue el 10 de marzo ante el Valencia Femenino por 2-1. En principio, el máximo rival del Levante tiene una última jornada cómoda ya que visita al Rayo Vallecano, que no se juega absolutamente nada y que está salvado. Los dos equipos que van a descender de categoría esta temporada son el Santa Teresa y el Real Zaragoza. Por su parte, el Sporting de Huelva, que es otro de los equipos que aspira a colarse en los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina no es rival para el Levante. Las onubenses están tres puntos por detrás en la tabla del conjunto granota pero las de Quino García tienen ganado el golaveraje particular. La único opción que tienen es que caiga la Real Sociedad en Bilbao y que el Huelva gane al colista Santa Teresa.