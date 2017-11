Una Copa para olvidar el manotazo Los jugadores del Levante, durante el entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol. / JESÚS SIGNES Langerak y el canterano El Hacen tienen muchas opciones de debutar en un partido que servirá para que se reivindiquen los menos habituales El Levante defiende el 0-2 de la ida y pretende recuperar las buenas sensaciones JOSÉ MOLINS Martes, 28 noviembre 2017, 00:31

valencia. Los futbolistas siempre dicen que después de una dura derrota lo mejor es jugar cuanto antes para resarcirse de las malas sensaciones. En ese sentido, el partido de esta noche llega en el mejor momento, sólo tres días después del manotazo del Atlético con el 0-5. La Copa debe servir para olvidar el varapalo del sábado y recuperar las virtudes que se mostraron en Las Palmas, ya que el viernes en Málaga el equipo debe repetirlas. Los granotas defienden una buena renta de 0-2 lograda en la ida, ya muy lejana, hace un mes en Montilivi. Hoy por tanto todo lo que no sea pasar la eliminatoria supondría una notable sorpresa para los azulgranas.

Aunque el Girona ya demostró en el Ciutat el pasado día 5 que está capacitado para remontar. Sin embargo, las alineaciones de los dos equipos nada tendrán que ver esta noche con las que jugaron aquel encuentro. Tanto Muñiz como Machín apostarán por los menos habituales para afrontar el duelo. El técnico granota tiene muchos problemas en el centro del campo, ya que a los lesionados Lerma y Lukic se le une la necesidad de dar descanso a Campaña, por lo que deberá echar mano del canterano Moctar Sidi El Hacen, mediocentro de sólo 19 años y nacido en Mauritania, que llegó al juvenil tras maravillar en el torneo Cotif con su selección. Tiene muchas opciones de debutar como titular.

El que también tendrá su primera oportunidad será Langerak. El portero australiano aún no ha disputado un minuto, ni siquiera en amistosos, y esta noche llegará su momento, o de lo contrario lo normal es que decida marcharse en enero. También Cabaco y Boateng, autor de un gol en la ida, necesitan minutos para reivindicarse, mientras que Róber Pier y Shaq tienen la ocasión ideal para mejorar la imagen que dieron ante el Atlético.

Muñiz también quiere olvidar lo del sábado. «Nos encontramos el mejor Atlético de la temporada. No nos vamos a parar a mirar lo que ya ha pasado. No podemos andar con bandazos por perder contra el Altético», expresó ayer el entrenador. Y se centra en lo de esta noche. «Tenemos un buen resultado y a partir de ahí no creo que deban surgir dudas. Hablamos de equipos revelaciones y están con nosotros en la clasificación», apuntó sobre los catalanes. «Es un rival con un sistema definido, un buen equipo. El partido para nosotros es como un cero a cero».

El asturiano avisó de las rotaciones que hará hoy. «Vamos a dar minutos a los que menos están participando. Yo pienso que a lo largo de la temporada van a tener minutos y les vendrán bien». El que no podrá estar es Ivi, por unas molestias tras un golpe con Thomas ante el Atlético. Además, Chema descansará, ya que es el único futbolista que ha jugado todos los minutos, mientras que Nano jugará pero aún no está para un partido entero, tras su reciente recuperación. En el Girona, Machín dejó en casa a Stuani y convocó a los canteranos Maxi Villa, Bambo Diaby y al joven Pedro Porro, del juvenil.