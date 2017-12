El club hace oficial la renovación de Shaq hasta 2020 Sábado, 9 diciembre 2017, 00:29

Las circunstancias han propiciado la irrupción de Shaq Moore. El norteamericano, quien se ha hecho un sitio en el once inicial del Levante a raíz de las lesiones de Pedro López e Iván, está demostrando su potencial. El club puso en marcha las negociaciones para renovar su contrato hace varias semanas y, después de alcanzar un acuerdo, sólo faltaba hacerlo oficial. Algo que ocurrió ayer. El joven lateral derecho amplía su vínculo con el club granota hasta 2020 con opción a dos temporadas más.

«Me encuentro muy feliz y agradecido por la oportunidad y la confianza que me está dando el Levante», dijo el defensa en la web oficial del club. El contrato de Shaq expiraba el 30 de junio, aunque la entidad tenía la opción unilateral de extenderlo dos años siempre que le concediese ficha en la primera plantilla.

Sin embargo, con el nuevo compromiso, el Levante queda exento de la obligación de reservarle una plaza en el primer equipo a partir del próximo curso. Todo dependerá de su evolución. Mientras, el club prepara la incorporación de un lateral derecho en enero. Salvo contratiempo, llegará Coke Andújar, procedente del Schalke 04. «Valorar a un jugador que todavía no está aquí no tiene ninguna lógica. Me centro en los jugadores que tenemos», se limitó a decir ayer López Muñiz, técnico granota.