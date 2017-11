El club envía una queja a la Liga por los horarios de diciembre Viernes, 3 noviembre 2017, 00:22

Al Levante no le gustaron nada los horarios para las jornadas 16 y 17 que se hicieron públicos ayer. El club envió una queja formal a la Liga, debido a que entre ambos partidos solamente tendría tres días de descanso, mientras que el Leganés vendría tras no haber jugado la semana anterior. La Liga aseguró que estudiará el caso y tomará una decisión al respecto. El motivo es que en la jornada 16 el Levante visitará el Sánchez Pizjuán de Sevilla el sábado 16 de diciembre a las 18:30 horas, mientras que el Leganés-Real Madrid no se disputará por el Mundialito de Clubes. La siguiente jornada, la 17, la abrirá el Levante-Leganés el martes día 19 de diciembre, lo que da ventaja a los madrileños, que llegarían más descansados al Ciutat de València.