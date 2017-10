El club no encuentra un lateral derecho y lo buscará en enero Viernes, 20 octubre 2017, 00:51

Hace ya diez días que se lesionó Iván López, que ha sido operado esta semana y se perderá lo que queda de temporada, pero el Levante no ha encontrado ningún lateral derecho que la secretaría técnica considere óptimo para sustituir al valenciano. O no cuadra deportivamente, o su equipo no le deja salir. Son los inconvenientes de este reducido mercado, que permite solo jugadores de la Liga española o en paro. El club ni siquiera ha enviado todavía a la Liga la notificación de la lesión de Iván para que les habilite el plazo de 15 días para poder fichar. De esta forma, el Levante salvo que encuentre algún chollo inesperado y que ahora no se contempla, tiene previsto reforzar su lateral en el mercado de enero. Lo que sí descartan en el club es fichar ahora otra posición que no sea la misma que desempeña Iván.