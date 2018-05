El Ciutat se vuelca con el capitán y Morales contesta: «Estoy enamorado de esta afición»

valencia. Si la pizarra y el convencimiento de Paco López transformaron al Levante a una velocidad de vértigo, los pulmones y el talento de José Luis Morales se convirtieron en oro puro para los azulgrana dentro del terreno de juego. Su carrera burlando a los defensores del Barcelona para darle el gol a Boateng fue el ejemplo perfecto para entender a qué nivel está acabando la Liga el madrileño. «Ha sido un partido de locos, hemos salido a disfrutar y hemos sufrido», resumía el 'comandante' tras el encuentro.

El cierre a la semana no pudo ser mejor para él. El jueves reconocía en una entrevista para este periódico que quiere retirarse en el Levante y, al día siguiente, Morales prorrogaba su contrato hasta junio de 2021. La directiva no quería dejar cabos sueltos con el máximo goleador de la historia del club en Primera, la prolongación del espíritu de Paco López en el césped. «Es una pena que la temporada se acabe. Ni los más locos lo iban a pensar. Una temporada para enmarcar y un final de Liga espectacular con cinco victorias seguidas», recordaba el capitán azulgrana.

Su actuación ante el Barcelona tuvo momentos memorables y uno que posiblemente no se le olvide nunca. Fundido y con molestias musculares, Morales salió del campo a cinco minutos para el final. Ahí se levantaron los más de 22.000 espectadores para rendir su homenaje al jugador que más creyó en la salvación cuando peor lo pasaba el equipo. El Ciutat declaró su amor eterno al madrileño y éste se lo devolvió. «Se me pusieron todos los pelillos de punta. Estoy enamorado de la afición del Levante por todo el cariño que me muestra. Estoy feliz por ayudar al equipo a conseguir la victoria y ojalá sigamos disfrutando de nuestra gente en Primera», concluyó el extremo. Nueve goles en Liga, renovación hasta 2021 y el Levante salvado a lo grande: Morales acaba el curso bendecido.